丹大林道開放機車通行未滿月　外地山友騎車摔20米邊坡

▲男子騎機車於丹大林道18k處摔落邊坡，受傷獲救（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

李姓男子與友人12日自外地赴南投縣信義鄉、騎乘越野機車遊覽丹大林道，疑因路況不佳、路徑不熟，不慎連人帶車摔落邊坡20多米處，手腕和髖骨骨折重傷；南投縣消防局獲報後，立即派員會同林務局等相關單位前往救援，所幸李男意識清楚，搜救隊花4個多小時將他搬運上救護車送醫，保住一命。

南投縣消防局指出，昨日上午10時15分接獲黃姓男子手機報案，指出登山民眾李男（39歲，台南市人）於丹大林道18k處摔落邊坡下方深處，急需救援。南投縣消防局第三大隊接獲通知，立即啟動山域救援機制，派遣信義消防人員4名、義消8名、林務局人員1名及民間搜救人員1名，並搭配勤務車1輛、救護車1輛及搜救機車4輛前往救援。

消防局表示，因丹大林道路線崎嶇，大型車輛只能到達14k處，後續路段經人員簡易分組後，以步行或騎乘搜救機車方式前往，約中午1時到達現場，經檢視發現李男意識清楚，但肢體多處擦傷，左手腕及髖骨疑似骨折，搜救人員予以初步包紮及骨折固定後，立即使用山搜獨輪車和人力接駁方式，將傷者運送下山，並於下午2時42分到達救護車停放點，隨後載送至竹山秀傳醫院。

丹大林道開放機車通行尚未滿月，已連續發生幾起機車摔落邊坡事故，南投縣消防局向廣大山友呼籲，該林道崎嶇難行，若路況不熟就騎乘機車，具相當危險性，為確保登山安全，勿輕易騎機車前往。