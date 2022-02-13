　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

丹大林道開放機車通行未滿月　外地山友騎車摔20米邊坡

▲男子騎機車於丹大林道18k處摔落邊坡，受傷獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

男子騎機車於丹大林道18k處摔落邊坡，受傷獲救（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

李姓男子與友人12日自外地赴南投縣信義鄉、騎乘越野機車遊覽丹大林道，疑因路況不佳、路徑不熟，不慎連人帶車摔落邊坡20多米處，手腕和髖骨骨折重傷；南投縣消防局獲報後，立即派員會同林務局等相關單位前往救援，所幸李男意識清楚，搜救隊花4個多小時將他搬運上救護車送醫，保住一命。

南投縣消防局指出，昨日上午10時15分接獲黃姓男子手機報案，指出登山民眾李男（39歲，台南市人）於丹大林道18k處摔落邊坡下方深處，急需救援。南投縣消防局第三大隊接獲通知，立即啟動山域救援機制，派遣信義消防人員4名、義消8名、林務局人員1名及民間搜救人員1名，並搭配勤務車1輛、救護車1輛及搜救機車4輛前往救援。

▲男子騎機車於丹大林道18k處摔落邊坡，受傷獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子騎機車於丹大林道18k處摔落邊坡，受傷獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局表示，因丹大林道路線崎嶇，大型車輛只能到達14k處，後續路段經人員簡易分組後，以步行或騎乘搜救機車方式前往，約中午1時到達現場，經檢視發現李男意識清楚，但肢體多處擦傷，左手腕及髖骨疑似骨折，搜救人員予以初步包紮及骨折固定後，立即使用山搜獨輪車和人力接駁方式，將傷者運送下山，並於下午2時42分到達救護車停放點，隨後載送至竹山秀傳醫院。

▲男子騎機車於丹大林道18k處摔落邊坡，受傷獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

丹大林道開放機車通行尚未滿月，已連續發生幾起機車摔落邊坡事故，南投縣消防局向廣大山友呼籲，該林道崎嶇難行，若路況不熟就騎乘機車，具相當危險性，為確保登山安全，勿輕易騎機車前往。

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
官網上沒有！爭鮮驚見「隱藏美食」　老饕認證：有上必拿
25歲軍人父狠殺2幼子！　臉書最後發文曝光
快訊／加油要快！　汽油明起大漲1.2元
朴信惠「韓服婚紗」遭陸網出征！　2韓男星嗆：閉嘴，我們的
北部1縣市陷「濕冷地獄」！　一天只有43秒陽光
國高中延至「9：30」上課？　教育部回應了
快訊／新北今有確診個案！　侯友宜下午緊急說明
夜店撿屍正妹！2男玩「兄弟丼」　她醒後見還有2男崩潰
知名網紅「車內激吻男友」！　親密恩愛照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻婚變、房東趕人　板橋男帶身障兒睡公園：老天送我的禮物吧

才剛過生日！25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

賭債糾紛！越女騎車攔同胞　持安全帽猛K雙雙掛彩互告

5警壓制「持鋸刀醉漢」出人命遭起訴　蘆竹警分局4點回應

國中校園內4顆黑檀被賜死　被質疑「變賣圖利」校長喊冤

嘉義水上半夜2起火警　警消架梯救出民眾再衝國小滅火

毒駕見攔檢點嚇得丟K盤　一個分神慘了！撞護欄輪胎爆出

無照男低頭滑手機！猛撞女騎士害腦震盪肇逃　刑責3月變8月

快訊／25歲職軍涉拿刀狠殺2幼子！床邊全是血　畏罪輕生進加護病房

夜店撿屍正妹！2男玩起「兄弟丼」　她清醒見身旁還有2男崩潰

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

妻婚變、房東趕人　板橋男帶身障兒睡公園：老天送我的禮物吧

才剛過生日！25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

賭債糾紛！越女騎車攔同胞　持安全帽猛K雙雙掛彩互告

5警壓制「持鋸刀醉漢」出人命遭起訴　蘆竹警分局4點回應

國中校園內4顆黑檀被賜死　被質疑「變賣圖利」校長喊冤

嘉義水上半夜2起火警　警消架梯救出民眾再衝國小滅火

毒駕見攔檢點嚇得丟K盤　一個分神慘了！撞護欄輪胎爆出

無照男低頭滑手機！猛撞女騎士害腦震盪肇逃　刑責3月變8月

快訊／25歲職軍涉拿刀狠殺2幼子！床邊全是血　畏罪輕生進加護病房

夜店撿屍正妹！2男玩起「兄弟丼」　她清醒見身旁還有2男崩潰

星．變美／44歲楊謹華肌膚打趴少女，零贅肉身材學她這樣吃

新竹妹吃壽司噴3萬4！有透天隔離「被迫住旅館」　市府1句話她傻眼

子女搶著照顧！病嬤只用了一招「養老」　網友笑了：是老薑

台中空品改善率全台獲No.2　在地議員點出3大原因

妻婚變、房東趕人　板橋男帶身障兒睡公園：老天送我的禮物吧

才剛過生日！25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

快訊／油價明起調漲「加油要快」　九二汽油逼近30元大關

影／一天連刷2次　本田10代Civic Type R再創澳洲最速前驅紀錄

2022鹿耳門天后宮「台灣年」　元宵「小過年」挽蔥祈福柑

賭債糾紛！越女騎車攔同胞　持安全帽猛K雙雙掛彩互告

社會熱門新聞

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

男友說謊「死全家」　她遭詐800萬見真相崩潰

南港展覽館暗夜爆槍戰　2煞連轟12槍

女保險員：車子好大　男同事回「有我大嗎」遭判賠3萬

25歲職軍涉拿刀狠殺2幼子　輕生進加護病房

夜店撿屍正妹！2男玩起「兄弟丼」　她清醒崩潰

加盟「甘蔗の媽媽」卻開「甘蔗渣男」　賠40萬

台中港吊車工人陳屍租屋處　老闆上門嚇傻

南港展覽館爆槍響！　20歲男遭2煞「狂轟12槍」

傳出爆炸聲　彰化工廠倉庫凌晨火警

新北通訊行老闆遭打死　前店長等4男聲押

去年判死、執行首次「雙掛蛋」　邁向實質廢死

基隆濱海公路轎車翻覆　5人輕重傷

更多熱門

相關新聞

13歲老汪穿小西裝陪進場感動全場

13歲老汪穿小西裝陪進場感動全場

美國一對新人的婚禮上出現了一隻「最佳伴郎」，牠從頭到尾非常認真的投入這個身份，與新人進場時的脫戲表現還意外成為了一大亮點。這隻小小身材、吐著舌頭的狗狗是13歲的「Rocky」，對於這對新人來說，牠有著莫大且重要的關係，正是因為Rocky他們才得以相識、相戀直到步入婚姻。

基隆學生免費機車考照　警開班培訓宣導正確觀念

基隆學生免費機車考照　警開班培訓宣導正確觀念

妹子鑰匙鎖車廂！「男冒出幫開鎖」黑坑300元

妹子鑰匙鎖車廂！「男冒出幫開鎖」黑坑300元

愛犬受困火燒車　警破窗搶救影片曝

愛犬受困火燒車　警破窗搶救影片曝

90歲翁騎機車外出忘記回家路　內埔暖心警出面協助

90歲翁騎機車外出忘記回家路　內埔暖心警出面協助

關鍵字：

丹大林道機車墜谷山難救援

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

黃曉明爆熱戀《甄嬛》女星！　「健身房背景洩密」她秒發聲

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

《小明星》正妹太兇！網求IG

丟丟妹宣布：無限期停播！民眾「收壞掉商品」遭已讀不回

丟丟妹刪「無限期停播文」親揭原因

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面