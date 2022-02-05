爬庫哈諾辛山失足摔3米邊坡　搜救隊費6小時將他揹下送醫

▲男子爬庫哈諾辛山失足墜落3米邊坡，救護人員趕抵包紮。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳世龍、陳豐德／高雄報導

高雄庫哈諾辛山4日下午有登山團發生山難意外，一名男登山客在往中之關登山口途中，不慎摔落3米深的邊坡，導致頭部創傷、右肩疼痛，無法自己行走，團員只好趕緊通報等待救援，消防局及巡山員、保七總隊員警組成搜隊，3小後順利接觸到患者，止血包紮後利用揹架將傷者搬運下山，並送往旗山醫院急救。

高雄市消防局表示，下午1時許接獲通報後立即出動5名搜救人員攜帶揹架及各項救援裝備，與梅山管理站2名巡山員及保七總隊第六小隊1名員警前往搜救，搜救人員迅速整裝前往事故地點並在下午4時許接觸傷者；初步檢查登山客傷勢頭部有一處約5公分撕裂傷、背部變形及右腳踝有扭傷情形，搜救人員給予傷者頭部止血包紮後，由搜救人員協助搬運下山，並在晚間7時許送往旗山醫院就醫。

高市消防局桃源分隊長洪上淵指出，春節連假長達9天，民眾出遊登山為熱門的選項之一，然因期間天氣不穩定，部分山區天雨路滑，呼籲山友上山前需做足功課，選擇適當地點以免發生危險；上山前下載119報案APP及學習定位方式，遭遇危急情況可即時傳遞座標給搜救人員或親友，做好萬全準備，才能降低意外的發生。

庫哈諾辛山位於高雄市桃源區梅山里南部、玉山國家公園南部，是台灣百岳之一，排名第85，且是南橫三星最西嶽。庫哈諾辛山海拔標高3115公尺，屬於中央山脈中段之末。

▼來回花費6個多小時才將傷者運下山送醫急救。（圖／記者吳世龍翻攝）



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