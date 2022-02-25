越籍移工「奇萊山南峰凍斃」！遺體吊掛下山　還有2同伴失聯

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣仁愛鄉奇萊山區21日晚間傳出一名越南籍移工遭凍斃，搜救隊冒雨攀岩涉險，歷經3天終於在24日中午12時許尋獲該名綽號「阿名」的越籍移工遺體，並於當日下午完成吊掛作業，將遺體運送下山；另外2名同行的越籍男子目前仍然失聯，搜救隊持續搜尋中。

▲綽號「阿名」的越籍移工遺體吊掛運送下山。（圖／記者高堂堯翻攝）

日前大陸冷氣團襲台，全台低溫、雨勢不斷，山區更是嚴寒。南投縣消防局指出，21日傍晚有名越籍女子打來報案，指稱有一行3人的越南籍男性移工友人前往奇萊南峰下方的林班地，其中一人因不明原因猝死，向消防單位請求協助搜救。

警方表示，接獲消防局轉報後也聯繫上報案女子，對方表示他們平常住在雲林縣斗六市，卻不願提供該名疑似死者的姓名年齡等個資、現場狀況，以及3名移工為何在天氣如此惡劣的情況下，還要從外縣市遠赴南投深山的原因，懷疑是山老鼠集團，已請報案女子前來南投進一步說明。

在警方調查的同時，搜救隊也立即組之8人冒雨挺入山區搜救，歷經3天跋涉，終於在24日中午12時10分於奇萊南峰下方林班地接觸該名越籍男子「阿名」的遺體，並於下午4時30分由空警隊完成直升機山區吊掛作業，另外2名失聯的越籍男子，則由搜救隊持續搜尋中。

仁愛分局偵查隊隊長關名峻指出，本案死者越南籍男子「阿名」死因尚待檢察官進行刑事相驗後確認；至於該男子為何會出現在該處、是否為山老鼠集團盜採山林資源，本分局將持續找尋另外2名同行越南籍移工來釐清案情。