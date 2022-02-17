新竹街友「想做好事」！4百萬遺產買消防車　魷魚羹闆娘助完成遺願

▲新竹街友慶順伯生前遺願「想做好事」，友人幫忙捐出400萬遺產完成心願。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市街友「慶順伯」因常在城隍廟附近活動，結識廟內攤商老闆娘，同時也是消防局鳳凰志工的陳美枝，他生前曾向陳美枝透露「想做好事」心願，兩人討論後決定捐贈消防車。前年4月慶順伯因病過世，陳美枝不忘友人生前遺願，15日代表慶順伯將遺產及積蓄共400萬元購買消防局一輛小型水箱車，捐贈新竹市消防局完成好友心願。

「阿伯請我幫他做件好事，而我是努力把這件事做好！」陳美枝回憶起慶順伯還是滿滿感動。慶順伯生前常在城隍廟附近活動，最喜歡騎著腳踏車在市內逛街，10多年前因緣分結識了在城隍廟內販賣肉圓、魷魚羹小吃的「雅珍號」老闆娘陳美枝，兩人成為無話不談的好友，聊天中，慶順伯也向她透露自己的心願。

▲「雅珍號」老闆娘陳美枝回憶起慶順伯還是滿滿感動。

陳美枝女士表示：「阿伯請我幫他做件好事，而我是努力把這件事做好」，她說慶順阿伯原常在城隍廟附近活動，生前決定捐贈新竹市政府1輛造價400萬元的小型水箱消防車，並請她協助處理詳細事宜，為感念城隍爺照顧牽成，儀式特選在元宵節於都城隍廟廣場辦理捐車儀式。

副市長沈慧虹表示，感謝陳美枝女士及慶順阿伯對社會公益的支持，透過實際行動幫助民眾，愛心不落人後，對新竹市公共安全付出的關懷與奉獻值得敬佩，今次捐贈水箱消防車1輛，總金額約400萬元，協助市府守護消防員安全，讓打火英雄出勤救災無後顧之憂。

消防局長李世恭表示消防局為第一線救災救護、保護民眾的機關，惟政府資源有限，民間力量無窮，結合各界的無私貢獻，消防局非常感謝各界踴躍捐贈各式消防車輛及器材，持續為新竹市挹注消防救災能量，也讓消防同仁有更安全的救災車輛及裝備，消防局將妥善規劃車輛配置與使用，以守護市民生命財產，保障公共安全，打造幸福平安城市。

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