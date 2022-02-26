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社會 社會焦點 保障人權

品田山2人墜谷發現1屍體！　殘雪+山勢險峻吊掛遇瓶頸

▲品田山墜谷找到1人！殘雪+山勢險峻吊掛現瓶頸　另1人還再找。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲搜救人員透過空拍機找到第一名罹難者，不過目前還無法吊掛上機。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局今日早上接獲台中市消防局轉報，於品田山斷崖發生意外，一團6人的輕行登山團，其中50歲的吳男、67歲陳男不慎跌落山谷，竹縣消防局與空勤總隊今日上午11點半出發現往救援，目前已發現其中一名山友，明顯死亡，另一名失蹤山友仍在尋找當中。

消防局表示，今日早上或轉報後立即開始聯繫救援，中心派遣第二大隊共10人前往搜救，並申請空勤總隊直升機協助運送搜救人員，直升機預計11:30分起飛將搜救人員，從竹東鎮河濱公園運送至品田山第一斷崖處空勘搜救，中心已提醒搜救人員攜帶雪地裝備並注意搜救安全。

據了解，這6人團輕裝備的登山客，是準備從山上返回三角點時，因山上路面結冰濕滑，行經V型斷崖時，其中67歲陳姓男子不慎滑倒摔下山谷，50歲吳姓領隊見狀心急伸手拉住他時，也不慎摔落。

▲品田山墜谷找到1人！殘雪+山勢險峻吊掛現瓶頸　另1人還再找。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼由於殘雪濕滑加上山勢險峻，目前還找不到一個安全的地方進行吊掛。

▲品田山墜谷找到1人！殘雪+山勢險峻吊掛現瓶頸　另1人還再找。（圖／記者陳凱力翻攝）

搜救人員帝達現場後，透過空拍機找到第一名失蹤者，已確定無生命跡象，不過山上上有殘雪，加上山是險峻，無安全的立足點，搜救人員尚無法將失蹤者吊掛上直升機，另外一名失蹤者則繼續尋找下落中。

▲品田山墜谷找到1人！殘雪+山勢險峻吊掛現瓶頸　另1人還再找。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲搜救人員除了想辦法吊掛第一名罹難者外，仍持續搜救第二名失蹤者。

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