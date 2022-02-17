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丹大林道騎士墜「20公尺深谷亡」！林管處要封路管制了

記者閔文昱／綜合報導

丹大林道今（17日）傳出1名年約50歲男騎士墜谷，警消人員獲報緊急上山搶救，但在垂降約20米接觸到騎士後現場評估其已無生命徵象，隨後將騎士送往竹山秀傳醫院，由醫師判定死亡，成為丹大林道開放後的首例死亡案例。對此，林務局南投林管處表示非常遺憾，並將與台電協調共同執行管制，要求非公務車輛暫緩進入。

南投林區管理處表示，日前因為丹大聯外道路非屬林務局公告列管的林道，不適用「林道管制規則」，因此無法源可供該道路進行管制，才會在今年1月公告不再管制兩輪機動車輛進入丹大山區，但近日民眾入山踴躍，屢傳摔車意外，除了感到非常遺憾外，也再次呼籲民眾務必審慎衡量入山風險。

▲▼ 丹大林道騎士墜谷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲丹大林道17日傳出1名約50歲騎士墜谷，經送醫後宣告不治。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投林管處說明，丹大林道早期是提供林業經營通行使用，民國93年七二水災沖毀孫海橋後，當時行政院政策決定不復建孫海橋，「但考量為防範盜伐、森林火災應變等林政業務需求，丹大登山步道4.5K處設置有駐在所（二分所）管制動力車輛通行，另為顧及當地布農族人尋根及文化祭儀之需求，原住民得以機車自由進出。」

然而，近年有山友對於部分當地居民以機車通行丹大登山步道之便載客感到不滿，對進出管制標準屢屢提出質疑，因此南投林管處盤點檢討現行主管法規後，發現該聯外道路已不適用林道管制要點，實無管制車輛進出的法源，但因應該山域仍有外籍人士盜伐貴重木案件，有防範盜伐的需求，南投林管處依森林法仍會進行必要之盤查。

▲▼ 丹大林道騎士墜谷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投林管處處長李政賢呼籲，民眾進入丹大聯外道路除了要評估風險、注意自身安全外，七彩湖及丹大山區為布農族人傳統領域，應避免侵擾環境及文化遺址，廢棄物亦應隨手帶下山，以尊重和諧的態度親近山林。

另外，林管處已於二分所設立公告，持續向入山民眾宣導入山安全，並由巡視人員隨時留意沿線路況，假如遇到颱風、豪雨、土石崩落、河水暴漲及路基掏空損毀等特殊安全顧慮時，將限制民眾入山。

▲▼ 丹大林道騎士墜谷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

目前丹大登山道路每年由台灣電力公司因應保線需求進行路面整修，現已整修至18公里處，但因道路上下邊坡均屬地質破碎區域，無法進行大規模整治，因此仍不時有坍方落石情形，民眾入山時應審慎衡酌風險，留意通行安全。

據了解，丹大林道開放機車通行尚未滿月，已連續發生幾起機車摔落邊坡事故，光是12日單日就有7起，其中有騎士因此身受重傷，所幸送醫後保住一命。南投縣消防局稍早也向廣大山友呼籲，該林道崎嶇難行，若路況不熟就騎乘機車，具相當危險性，為確保登山安全，勿輕易騎機車前往。

▲▼ 丹大林道騎士墜谷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

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