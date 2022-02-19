被指獅子大開口要2千萬　截肢女傻眼：老闆娘不要再說謊了，拜託

▲苗栗截肢女孩出面控訴雇主對她不聞不問，只想用10萬元打發。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗頭份一名28歲王姓女員日前發生工安意外慘遭截肢，她指控公司「不聞不問」，只付10萬元就想打發，還反咬自己獅子大開口「要2000萬補償」，痛批雇主斷章取義、超扯，面對雇主不斷透過媒體隔空放話，卻沒有誠意解決，她說：「我只希望老闆娘你不要再說謊了，拜託」。

《東森新媒體ETtoday》記者上午打電話到朱姓雇主的工廠，一名接聽電話的女子表示，今天是休假日，老闆沒上班，無法聯絡。被問到是不是如媒體報導，「只用10萬元打發因工傷意外截肢的王小姐」，女子大呼「不可能」、「怎麼可能」，她說，事發之後的醫藥費、看護費、義肢費用都是雇主出的，沒有「不聞不問」，但是對方一開口就要2000萬，才讓雇主嚇到。

女子說，「不可能10萬元啦」，之後一定也會再做補償，但是金額多少她不知道，記者詢問女子是否工廠員工，她則否認，但無法交代自己與工廠的關係。

▲王小姐說，雇主斷章取義說她獅子大開口，要老闆娘不要再說謊了。



當事人王小姐聽到公司的回應後大傻眼，「他們是拿我團保理賠去付的，當時還跟我要資料去申請」，王小姐不滿地說，住院費8000元、看護費約幾萬元、義肢約36萬，「就算是他們付的，這不應該是正常的嗎，他們害我腳沒有了耶」。

「斷章取義，不行啦，他們斷章取義 ！」王女還原現場，王女的代理人試探性問老闆娘「是不是應該要給一點補償」，對方則說「要回去問老闆」，之後就回覆「願意支付10萬元，王女回去繼續工作」，王女傻眼，氣憤地說要解除勞工合約，並要求賠償2000萬，沒想到卻被反咬獅子大開口。

▲雇主反駁，住院、醫療、看護還有義肢都有付，沒有不聞不問，但王女反問，「這不是應該正常的嗎，他們害我腳沒有了」。

「這樣不行啊，說話要誠實啊！」王女說，截肢之後的醫療、復健、日常生活與工作會受到影響，經估算後大約想求償1千多萬，只是對方的態度實在令人生氣，才會演變成解除勞動契約、賠償2000萬。

王女痛批雇主方「講話不誠實、莫名其妙」，新聞爆發之後，雇主也完全沒跟她連絡，音訊全無，已經不知道要說什麼了，只覺得很扯。

王女一個人南下苗栗租房工作，無家屬照顧，意外發生後除了身體病痛外，還要一個人承受心理壓力，面對陌生的法律程序，王小姐說，很感謝各界對她的關心與聲援，目前也已提告雇主，只是自己一個人單打獨鬥，難免無助恐慌，如果有律師願意幫忙她，她會非常感謝。

►新竹街友「想做好事」！4百萬遺產買消防車 魷魚羹闆娘助完成遺願

►打完2劑莫德納還是中 70歲阿嬤「無症狀」確診



►酒醉騎士上國道飆8公里突「斷片」 自撞重傷酒測值高到嚇死人



►中年男「腰痛」帶狀皰疹惹禍 奶奶腰也痛…X光一照嚇一跳



►竹北遠百「停車場大魔王」拆牆現況曝 小老婆殺手一夜掰了