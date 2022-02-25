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「蔣萬安面對二二八講空話」　顏若芳：現在不需「蔣軟爛話」

▲▼台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

二二八紀念日即將到來，國民黨有意參選台北市長的立委蔣萬安表示，二二八很重要的一個意義，是提醒珍惜和平」。對此，民進黨台北市議員參選人顏若芳25日呼籲，蔣萬安不要「蔣軟爛」話，現在需要絕非「蔣空話」、「蔣軟爛話」。

顏若芳25日以「請蔣萬安不要『蔣軟爛』話了」為題發文，她表示，二二八紀念日即將到來，這是歷史的創傷，也是國民黨給受害家屬一輩子的傷痛。

顏若芳表示，面對這樣的日子，國民黨有意參選市長的蔣萬安居然說，「二二八紀念日很重要的一個意義，就是要提醒我們珍惜和平。」

顏若芳說，蔣萬安的台灣歷史真的沒有讀好，是假裝忘記二二八事件的發生，就是他的政黨在當時帶來的各種打壓與血腥鎮壓，而近日烏克蘭、俄羅斯戰爭，蔣萬安也是只講空話「珍視和平」。

顏若芳認為，戰爭是多麼殘忍的事情，她相信現代社會中，不會有人想要過著戰火紛飛的日子，每個人都想要「珍惜和平」。

不過她說，面對中國對台灣不放棄打壓，也未曾看過蔣萬安為台灣向中國喊話發聲，只有軟弱的態度躲在國民黨的保護傘下，完全不敢正視這些敏感議題。

顏若芳說，在爭取民主自由的世界，是需要團結的勇氣；而現在身處在充滿民主自由的台灣，是需要更有建設性的話語，來打造更好的未來，絕非蔣空話、蔣軟爛話。

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