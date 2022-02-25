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鍾佳濱拋「屏東初選辦電視辯論」　周春米：網路就可傳遞願景

▲▼民進黨立委周春米。（圖／周春米辦公室提供）

▲民進黨立委周春米。（資料照／周春米辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長選戰如火如荼，立委鍾佳濱25日拋出，黨中央應該引導初選回歸政策討論，以電視辯論形式讓各個參選人可以公平地闡述施政願景；立委周春米下午回應，考量到初選時程以及過程中言詞交鋒不斷，加上網路可以傳送許多願景，不一定要以傳統的「電視辯論」處理，應該用「政見發表會」形式較為妥當。

鍾佳濱今天上午舉行記者會，公開簽下「政見發表會採電視辯論同意書」，呼籲以屏東縣初選為示範，舉行電視辯論讓參選者闡述施政願景，並引用立委莊瑞雄「超越高雄」主張，說明這段時間紛紛擾擾的黨內初選，應該回歸公共政策的辯論，建議可以邀請高雄市長陳其邁擔任提問人。

對此，周春米表示，從初選開跑到現在，各方已經有很多的言詞交鋒甚至是攻訐，雖然自己陣營極度自制，但還是不免被外界解讀為民進黨「黨內互打」，許多基層也在反應，黨內互相言語攻擊實在不妥，可見這已經是不得不正視的問題。

周春米認為，闡述對屏東縣政的願景，是每位參選人都應該做的事情，但時代變遷下，網路可以傳遞許多訊息，許多願景也可以透過這樣的管道去發送，不一定要以傳統的「電視辯論」的形式處理，再說，「電視辯論」上諸位參選人難免你來我往，若是不幸擦槍走火，又留給外界議論空間，實在不是民進黨內所樂見。

周春米主張，若要以電視做為媒介，可以考慮採用「政見發表會」，由各組候選人闡述自己的縣政願景，如此一來，可以同時滿足闡述縣政願景以及保持黨內和諧的兩個重要條件，應該是一個比較能夠顧全大局的選項。

▼鍾佳濱舉行「要求選對會邀集屏東縣長參選人就如何落實中常會決議進行協商」記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委鍾佳濱召開「要求選對會邀集屏東縣長參選人就如何落實中常會決議進行協商」記者會 。（圖／記者李毓康攝）

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