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缺綠電！2025年再生能源占比難達標　賴瑞隆：用電大戶擴大至2000KW

▲▼民進黨立委賴瑞隆、洪申翰等人今天舉行「再生能源發展總體檢」公聽會。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

▲民進黨立委賴瑞隆舉行「再生能源發展總體檢」公聽會。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

根據民進黨政府非核家園政策規劃，2025年時要能源發電占比要達到532，即燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%。民進黨立委賴瑞隆25日舉行公聽會，要求經濟部重新檢討用電大戶義務範圍，2025年前從現行與台電的契約容量5000KW（瓩）擴大至2000KW，提出民眾自發自用再生能源的誘因，同時必須研議地方綠能發展回饋金辦法，將一定比例提供給地方村、里使用。

民進黨立委賴瑞隆、洪申翰等人今天舉行「再生能源發展總體檢」公聽會，會中就用電大戶適用範圍調整、應用回饋金及獎補助鼓勵地方社區擴大綠電設備裝設等問題進行討論，並做成11項要求相關部會檢討精進結論，其中包括將用電大戶從5000KW擴大至2000KW、兩個月內提出「地熱專法」草案，或將地熱專章納入《再生能源發展條例》等

賴瑞隆表示，這兩年台灣經濟成長表現亮眼、半導體設廠及台商回流等因素增加用電和發電量，2025年再生能源推動目標仍可進一步努力提升，還有3年多的時間，相關部會加緊落實原定推動目標、檢討現況如何進一步提升再生能源發電量與佔比，正是政府必須持續推進和達成目標之首要任務。

洪申翰表示，在淨零轉型之下，未來需要的再生能源量更大，不是缺電，是缺「綠電」，有必要跨部會重新盤整規劃更有效的方法，包括必須盡快修正《再生能源發展條例》、《電業法》、《能源管理法》等法規，經濟部的組改也很重要，健全能源局的組織跟人力，是接下來能源轉型的關鍵。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，目前僅見經濟部及能源局在積極推動轉型，自訂定國家能源轉型目標，而從德國能源轉型成功經驗看來，最重要關鍵是公民支持能源轉型的社會共識，「核四公投剛落幕，我們不能忘記仍有將近400萬的公民為核四投下贊成票」，建議應由行政院統籌跨部會推動再生能源，並持續與人民溝通獲取社會共識。

高茹萍舉例，推動綠能學習方面，可建立獎勵機制鼓勵中央及地方政府公務員學習綠能知識，以及將國中小學綠能環境教育納入課程中，以增進國民瞭解綠能發展，並要求國中小學、大專院校、新建築物及新舊工業區應設置一定比例再生能源，交通部門積極推動太陽光電停車場，以利解決發電增加問題及提高再生能源占比比例。

賴瑞隆會後說明，台灣在推動再生能源的道路上已步步向前邁進，政府與相關部會也一一盤檢和調整再生能源各層面、各領域的問題與影響，希望透過此次公聽會召集相關部會、專家代表與公協會代表間探入探討，給予綠能產業更完善的施政方向與未來規劃，期望各部會在盤點問題和推動進程的過程中，能扎實且穩健共同達成能源轉型的願景，展現推動再生能源的決心，以力求再生能源發展能如期如質完成2025年裝置與發電目標。

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