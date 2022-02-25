陳建仁入黨時間點惹議　吳怡農證實：去年底遞件

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前副總統陳建仁遞件加入民進黨，時機點引發外界討論，被聯想是算好可以在2024年披戰袍參選總統。對此，民進黨台北市黨部主委吳怡農25日受訪證實，「確實陳建仁交件的日期在去年底」，但因入審會召集人太忙，因此2月才召開。他強調，入黨日期是以遞件日期來算，而不是以入審會召開的日期來算。

吳怡農表示，社會大眾大家都非常關心陳建仁副總統加入民進黨這件事，一直以來堅持的原則，就是個別申請人資料，實在不適合由市黨部為當事人對外宣布，市黨部蠻注重個人隱私的。

「但陳建仁畢竟是公眾人物。」吳怡農說，這麼多人關心這件事，今天早上問陳建仁有沒有什麼話希望代為轉達，就用當事人自己的話來跟大家講。

吳怡農轉述，陳建仁非常肯定民進黨6年來的執政成績，也非常認同民進黨對台灣未來的發展的理想，加上非常支持蔡總統的治國理念，所以用民間學者身份加入民進黨、支持民進黨。

吳怡農說，大家都非常樂見有像陳副總統聲望這麼高、國際社會尊敬的學者加入民進黨，也希望他的加入，可以讓更多社會人士願意加入我們的行列。

外傳事前對陳建仁入黨一事不知情，吳怡農澄清，這是完全錯誤，也覺得很可惜，希望媒體以後在報導前可以確實查證，「我的電話大家都有，隨時打給我，我漏接了會馬上回電」。

媒體追問，陳建仁的入黨時間到底為何？吳怡農說，其實在陳建仁的聲明裡有講，去年底受到一些社會賢達邀請加入民進黨，「確實他交件日期在去年年底的時候」，既然當事人提了 我們就也可以一併的證實。

至於是否會在2月時入黨？吳怡農說，不想對不正確的報導做太多評論，當事人已講得非常清楚，「陳副總統是在去年底遞交入黨申請」，剛好今天中午入審會要審查過去1、2個月所有的申請書，如果一切順利就送到黨中央確認，之後繳交黨費後，就會發黨證、正式入黨，流程其實蠻單純。

吳怡農說，入審會通常是1個月一次，但有時候會跳過，譬如三級期間好幾個月沒有開，這次1月過年召集人太忙，就想說可不可以2月再開，「其實沒有那麼嚴重，因為入黨日期是以遞件日期來算，不是以入審會召開的日期」。

而外界關注陳建仁是否會參選2024總統？吳怡農說，陳建仁受到大家尊敬，大家都樂見他申請加入民進黨，也希望更多人跟著陳建仁一起加入我們行列。