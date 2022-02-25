228連假北海岸恐湧人車潮　金山警實施彈性車流量管制

▲228連假北海岸恐湧人車潮，金山警實施彈性車輛總量管制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

228連假將於26日開始共3天，風光明媚的北海岸風景區是連假期間出門遊玩的熱門選項，龜吼及野柳漁港將出現大量出遊人車潮，但受限於漁港腹地狹小，停車空間有限，停車場排隊進場車輛，經常造成交通壅塞，金山警分局為有效分散車流，加強交通疏導管制。

金山警分局今（25日）指出，龜吼及野柳漁港每逢假日吸引大量遊客前往品嚐新鮮海產，提醒中午用餐時段11時至15時為龜吼野柳地區車流尖峰時段，可依警方規劃之替代路線，提前於台2線玉田路口（翡翠灣）左轉行駛山路前往地質公園及海洋世界，返程時於石角路與海角路口左轉，接海景路往台2線，另透過停車場方於路口設置之停車場車位資訊。

另外，將透過路口交通影像顯示系統，監控龜吼及野柳地區車流狀況，在「台2線石角路口」，實施彈性「車輛總量管制」，以維持交通秩序，敬請用路人配合。

金山警分局長詹志文提醒，酒駕加重罰則已上路，本分局亦將於連假期間執行取締酒後駕車大執法，如有餐敘飲酒，請多利用計程車或指定代駕，切勿心存僥倖，避免酒後駕車，傷人又害己。

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