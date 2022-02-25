228連假「越來越熱」全台天氣一覽！這天下雨機會最大

記者李宜秦／台北報導

今日起大陸冷氣團減弱，各地白天回溫，中南部高溫回升到20度以上，北部、東半部則因雲量稍多氣溫略低。明天開始三天的228連假，整體而言連假期間天氣穩定且溫暖，不過明日水氣較多，北部、東半部降雨機率較高，而降雨機率會逐日遞減，直到下周三再迎接另一波東北季風。

▲今日各地天氣穩定可見陽光。。（圖／記者湯興漢攝）

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氣象局技正羅雅尹表示，今日清晨受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中南部氣溫偏低，台中到台南出現10到11度低溫，尤其雲林、嘉義、彰化較冷，金門、馬祖也不到10度，不過白天開始冷氣團減弱，各地氣溫回升。

今日白天中南部高溫可回升到20度以上，北部、東半部雲量稍多，基隆北海岸、東半部、桃園以北、花東偶爾局部降雨，不過降雨時間較短、區域小，北部、東半部白天氣溫比昨天回升，約18到19度，外島也都可見陽光。

▲連假天氣穩定，適合出遊。（圖／記者李宜秦攝）

連假期間中南部天氣穩定可見陽光，白天氣溫逐日回升。北部明日雲量稍增，偶爾零星飄雨，東半部有局部降雨，周日水氣減少，只剩下山區有零星雨勢，平地多雲，下周一天氣更回暖、水氣更少，天氣穩定，僅東半部有零星雨。令西半部及離島夜裡清晨要留意低雲及霧影響能見度。

收假日也就是下周二天氣穩定，周三一小波東北季風增強，北部、東半部溫度略降，周四、五東北季風減弱，氣溫再度回升。未來一周脫離大範圍降雨的天氣型態，整體天氣穩定，北部天氣偶爾小變動有零星雨，不過降雨區域及時間都縮減。

▲氣象局228連假天氣預報。（圖／氣象局提供） ※點圖放大