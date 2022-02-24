首波228連假車潮明湧現！國5南向下半天壅塞　東部訂房率滿6成

▲228連續假期將到來，預計明天下半天開始將有首波車潮湧現。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局預報明天週五（2/25）全台天氣逐步回暖，加上適逢228連續假期前夕，不少民眾已經規劃出遊。觀光局就統計，連假第一天（2/26）訂房率較高，西部地區高達7成、宜花東也有6成，對此高公局預估連假第一天將有大量南向旅遊車潮、第二、三天則以北返車潮為主，還請民眾及早規劃上路。

根據高公局資訊指出，明天連假前夕週五預計國道5號南向南港至頭城路段，早上10時左右就會出現車潮，至晚間23時容易車多壅塞；國1北向圓山至大華系統路段，則預計下午15時到晚上19時會有一波車潮；國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西則預計傍晚18時到21時左右容易車多。

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中部國道高公局預計明日大多順暢，南部國道則是國10東向仁武到燕巢系統，尤其燕巢系統段中午12時左右到傍晚16時車流量較大。

另依據觀光局公布資料，連假期間以第1日訂房率較高，西部地區最高達7成，宜花東地區達6成。高公局分析，連假第1日將有大量南向旅遊車潮，第2、3日則有北向返程車潮。

高公局也指出，因應連假大量旅遊車潮，規劃實施國5雙向高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等措施，其中入口匝道封閉地點及時段如下：

一、2月26日：0至12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用。

二、2月27日：0至12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

三、2月28日：7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。