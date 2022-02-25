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超商228連假加碼！「大杯美式買1送1」爽喝　滿222元再打85折

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11加碼228連假全門市「大杯熱美式買1送1」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

買到真的賺到！就有超商宣布再加碼228連假咖啡優惠，民眾最愛喝的「大杯美式」直接買1送1，且還有2款咖啡飲品也可享同樣優惠，不僅如此，活動期間消費滿222元並使用3大支付工具結帳，還可再打85折，買越多折越多，民眾可別錯過這次機會。

7-11宣布228連假咖啡優惠再加碼，自2/26至2/28止，全門市CITY CAFE大杯熱美式咖啡可享買1送1，同期間還有大杯冰燕麥拿鐵及西西里風檸檬咖啡買1送1活動，上述咖啡優惠還可搭配購買指定商品單筆滿222元持3大支付結帳享85折活動。

除了咖啡優惠之外，7-11也還要再送出限量千萬點數！即日起OPEN POINT會員只要到門市購買指定商品單筆滿222元持3大支付結帳不僅可打85折，還要再加碼送20點，每位會員每日最高贈點上限40點，活動總量上限1000萬點，贈完為止。

7-11 OPEN POINT APP「行動隨時取」即日起至2/28則有3大咖啡飲品組合優惠，分別為CITY CAFE大杯美式咖啡「買22杯送22杯」（每日限量2萬組，每會員每日限購1組）、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵「買22杯送11杯」(每日限量1.5萬組、每會員每日限購1組)以及CITY TEA四季春青茶「買2杯送2杯」(每日限量1萬組，每會員每日限購1組)。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家228連假6大指定咖啡飲品「第2杯8元」。（圖／全家提供）

全家即日起至2/28於全門市推出「咖啡飲品同品項第2杯8元喝」優惠，包括單品美式、單品拿鐵、桂芳單品拿鐵、仙女波波紅茶、仙女波波醇奶茶及桂芳仙女波波醇奶茶共6款指定飲品，同步還有多達130種零食、日用品、冰品也享有「同品項第2件8元」優惠。

另外，2/26至2/28期間於APP隨買跨店取再加碼推出Let’s Café多杯優惠組合，其中，經典美式特大杯6杯228元，相當打下63折優惠，1杯特大杯美式只要38元，還有經典拿鐵特大杯5杯下殺65折，提醒每人限購2組，咖啡則可兌換至6/30。

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