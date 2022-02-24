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【廣編】228連假來遠百免費看展　限定活動、快閃優惠一次看

【廣編特輯】

新竹大遠百「風城喜柿 植物染創意•擬真實物展」（圖／遠東百貨提供）

▲新竹大遠百現正舉辦「風城喜柿 植物染創意•擬真實物展」。

圖、文／遠東百貨提供

228連續假期將至，遠百即日起到3月1日推出「228快閃限定」檔期，百貨服飾當日累計消費滿3,500元送250元，12大銀行全館單筆分期刷10,000送400元，HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷2,000元送100點、5,000元送250點，此外，也推出來店禮好客隨身瓶及扣50點送200元活動，好康優惠不間斷。

同時呼喚HAPPY GO卡友大集合，持HAPPY GO卡及全館當日單筆3,000元發票，可至客服中心兌換好客隨身瓶500ml，每人限領乙份（遠百竹北除外）。

新竹大遠百即日起至3月9日在6樓活動中心與新埔柿染坊舉辦「風城喜柿 植物染創意•擬真實物展」，展出年菜、夜市小吃、古早味零食等擬真實物和柿染商品；2月28日至3月17日在B1樓藝文長廊舉辦「動物森呼吸~~紙雕藝術展」，邀請喜感文創紙藝師海倫現場展出。

遠百寶慶則是準備了三款超療癒的太陽寶寶手機桌布，呼應春天的顏色，迎來滿滿的正能量。遠百竹北於2月25日至3月31日在8樓多元展場舉辦「2022花嫁の新款禮服 幸福巡禮展」，首次與法國巴黎婚紗攜手打造大型婚紗展覽，邀民眾一次享受好看、好吃、好玩、好滿足的幸福體驗。
 

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