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228連假省道21條地雷路段曝！　10觀光景區易壅塞、蘇花改清晨開始塞

▲228連假，公路總局預估蘇花改又將掀起觀光車潮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲公路總局預估228連假蘇花改又將湧現車潮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許維寧／台北報導

週六（2/26）開始就是為期三天的228連續假期，交通部公路總局預估，連假期間旅次以旅遊觀光為主，省道主要幹道、個地觀光景區將出現出遊車潮。對此，公路總局也預估21條省道易壅塞路段，提醒民眾可及早規劃。

228連續假期將至，公路總局表示，觀光旅遊車潮將於2月26日至2月27日上午湧現，返回工作地車潮則預估從2月27日下午開始至2月28日。其中6條省道主要城際道路易壅塞：

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台9線蘇花路廊，南下2月26日5-12時；北上2月27日15-20時及2月28日11-18時。

台9線南迴公路，屏東往臺東方向2月26日10-15時；臺東往屏東方向2月28日12-19時。

台1線水底寮至楓港路段，南下2月26日10-17時；北上2月27日15-19時及2月28日13-19時。

台61線鳳鼻至香山路段，南下2月25日17-19時及2月26日8-13時；北上2月27日16-21時及2月28日16-19時。

台61線竹南路段，南下2月26日10-13時；北上2月27日及2月28日15-21時。

台61線中彰大橋改建路段，南下2月26日9-14時；北上2月27日16-19時。

▲228連假省道易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

另外，公路總局也指出，銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台86線關廟交流道及台18線中埔交流道等，預估連續假期會有車多壅塞情形。

重要觀光風景區鄰近路段易壅塞則包括，台2線福隆~瑞濱路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段，預估於連續假期3天皆有車多壅塞情形，台2線萬里~大武崙路段、台3線大湖路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊及台26線墾丁路段，預估連續假期前2天均有車多壅塞情形。

今年228連假也是逢武陵農場櫻花季，公路總局再提醒，櫻花季期間武陵農場實施總量管制，每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，無通行證車輛禁止進入中124線。目前公路客運預售票已經開始販售，至2月23日止西部、東部國道客運還有八成坐位，建議想賞花的民眾可多加利用。

▲228連假省道易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

▲228連假省道易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

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