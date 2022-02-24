暖心企業！年初開工「破豬公」　堉舜17年捐款桃園家扶逾1700萬

▲堉舜捐款助桃園家扶弱勢孩童就學。（圖／桃園家扶提供）

記者楊淑媛／桃園報導

以研發英日語學習教材聞名的堉舜公司，自2006年起，於台北與中壢公司內部各樓層擺放「愛心豬公」存錢筒，提供同仁自由愛心樂捐，再於年初開工日新春團拜舉辦「破豬公」儀式，將一整年成果，由公司加碼補足當年的民國年份後，捐給桃園家扶中心，幫助弱勢孩童就學。

堉舜公司連續17年不間斷，即使兩年來，疫情還無趨緩，百業經營艱辛下，今年仍持續加碼至111萬元，17年累積捐助1700多萬元，是長期捐助桃園家扶中心的企業之一。

▲堉舜年初開工「破豬公」捐款助桃園家扶。（圖／桃園家扶提供）



堉舜總經理朱政愷表示，公司同仁每日「零錢捐」回饋社會的價值觀已融入企業的DNA之中，所有堉舜人都以成為幫助兒童學習的重要推手，而感到自豪。堉舜行銷外語教材30多年，Cocolong品牌深受大眾的信賴與支持，朱總經理說：「雖然這兩年國內經濟受到新冠疫情影響，但孩子們的教育是不能等的。堉舜十分重視孩子們的學習，同時將公益活動融入企業精神，幫助孩子們順利完成學業，如今破豬公儀式已成為全體同仁每年最期待的活動，我們持續將公司盈餘提撥出來，加上全體同仁愛心撲滿活動所得，共同投入義舉，捐助家扶。」



「感謝堉舜全體同仁17年來不間斷的付出，在許許多多的愛心企業中，堉舜是最令人印象深刻的企業團體，讓全體同仁一起做善事，每天做善事，由每日樂捐的方式身體力行，共同投入幫助弱勢兒童的行列」。桃園家扶中心主任張伏杉表示，每年尤其在寒暑假後許多孩子需要面對繳交學費的問題，而堉舜的每一分捐款都實際幫助了孩子們的教育及生活，相信這樣的協助能讓孩子對未來產生正面、積極的影響。