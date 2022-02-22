獨／9歲單親童超齡催淚錄音曝　阿嬤不要哭：要像我一樣勇敢

▲汐止葉姓單親爸突腦溢血成植物人，讓9歲兒及7旬母頓失經濟來源，成熟的葉小弟反過頭來安慰阿嬤讓許多人相當心疼。（圖／家屬提供）

記者黃宥寧／台北報導

正能量教材！新北市汐止區9歲葉姓男童，從小由單親爸爸撫養，但葉父去年底工作到一半突腦溢血成植物人，家中經濟支柱倒下，讓葉小弟及阿嬤難以面對龐大醫療及照顧費。葉小弟的姑姑接受《東森新媒體ETtoday》訪問並提供一段錄音檔，貼心的葉小弟忍住悲傷，反過來安慰阿嬤不要哭「妳有我！已經發生了不要去想...」超齡語氣令人格外心疼。

葉姓小弟姑姑今（22日）接受《東森新媒體ETtoday》電訪，哽咽指出，原從事精緻旅遊業的弟弟（51歲），主要接東南亞及陸客，一肩扛家計撫養獨子，但因受到疫情影響，國門不開賺不到錢，積蓄越來越少，弟弟快扛不住，只好趕緊向人借錢跟朋友合夥做車內裝潢。因功夫好又有到府服務，獲得不少客戶青睞，加上前陣子疫情趨緩，弟弟不僅接國內旅遊更四處奔波做裝潢，蠟燭兩頭燒，在12月13日到雲林工作，直接倒地送醫急救，醫生診斷為腦出血中風，處於植物人狀態。

▼葉父突成植物人，讓祖孫倆一度無法面對龐大醫療費、照顧費。（圖／家屬提供）

71歲阿嬤險失去愛子，加上面對龐大醫療費，曾在病房外不知所措痛哭失聲，所幸新北市議員張錦豪身兼金龍國小家長會長得知後，發起募款，短短5天內超過500萬元，昨（21日）更宣布停止募款，並表示這筆款項將在公證人士見證之下，移撥給社會局的「葉同學專戶」進行管理，會讓祖孫倆生活無虞。

此外，姑姑也提供一段錄音檔，今年大年初五她在醫院陪弟弟，然後讓姪子跟阿嬤隔空視訊慶生，年邁的阿嬤看見兒子躺在病床上，忍不住哭泣；面對父親突身陷病榻，早熟的葉小弟看見阿嬤老淚縱橫，反過頭來安慰「妳有我還有姑媽啊！妳要跟我一樣勇敢，哭完這次，以後就不要哭了。」聽到姪子如此成熟的鼓勵也讓身為姑姑的她感到無比欣慰。

▲父親身陷病榻但成熟的葉小弟卻反過來安慰阿嬤 。（圖／家屬提供）

但本是一樁好事，但葉小弟的姑姑委婉表示，汐止區公所今（22）日早上有打電話來表示，因小朋友收到500萬捐款，已不符合低收入戶資格，同時也要她提供葉小弟存摺影本，否則下個月將取消低收入戶補助，目前新北市社會局正依實際狀況行研議中，目前傾向不會取消。