高雄酒駕撞碎1家4口！陳其邁2度探視　擁抱阿嬤捐10萬助重建　

▲高雄市長陳其邁到高雄長庚探望傷者和家屬。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄男子黃子洋酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成37歲范姓媽媽不治，林姓姊妹和爸爸受重傷，目前仍在高雄長庚救治。市長陳其邁5日再度到高雄長庚探望傷者及家屬，強調持續照顧傷患並給予醫療協助，也捐助10萬元幫助家屬生活重建。

林家家屬5日上午在市議員劉德霖、高雄里長聯誼總會主席劉啟芳、當地里長陳世寶陪同下，對外發起募款活動，因林家目前經濟由兩老苦撐。傷者林男的妹婿說，阿嬤以前從事美髮業，但因為年紀關係，加上前幾年車禍傷到手，已經不太適合從事美髮方面工作，但車禍發生後，她從早上8點多就到長庚，晚上9、10點才離開，就算家屬告訴她，加護病房都有醫師、護理師觀察，探望時間去看就好，其他時間就多休息，以後的路還很長，但她都不願休息。

▲高雄酒駕車禍，里長偕同家屬召開記者會募款，阿嬤情緒崩潰說不出話。（圖／記者吳世龍攝）

「她很怕醫院臨時要簽手術同意書，沒簽到會延誤病情」，妹婿無奈地說，其實家屬已經勸到不知道怎麼勸，話說道這也一度哽咽，直說「真的很不捨」。

陳其邁今日也再次前往醫院探望傷者及家屬，強調市府除全力執法、提出修法方向、與檢警採取共同行動遏阻酒駕外，也會持續全力協助照顧傷患，社會局提供福利服務、衛生局協調長庚醫院醫療照護，陪伴家屬及傷患度過這一段艱難。

▲高雄市長陳其邁到高雄長庚探望傷者。（圖／高雄市政府提供）

社會局指出，自酒駕事故發生後，市長陳其邁立即指示社會局派社工人員關懷協助家屬，發放慰問金新台幣9萬元，也協助安排臨托資源，讓家屬可以放心的在醫院照顧家人，長庚醫院全力支持林爸爸和2姐妹接受治療之醫療費用，並由社會局媒合英倫牙醫集團捐助姊姊所需全口牙齒重建費用，對於家屬擔心的後續醫療復健照顧，長庚醫療團隊也表示將全力提供協助。

社會局表示，事故後鳳山社福中心立即全力協助家屬照顧服務，並接獲近300通民眾表達捐款來電，也提供家屬帳戶供民眾捐款；因應家屬需求，也在社會救助金專戶以指定捐款項目協助代收社會各界的愛心捐款，陳其邁市長亦捐助10萬元助傷者及家屬生活重建，盼社會大眾踴躍捐款共同協助林姓一家人。

▲高雄酒駕車禍害家庭破碎，社會局公布捐款資訊。（圖／高雄市政府提供）

社會局統計，愛心捐款截止1月5日上午9點止，已收到88筆計30萬餘元，彙集後會將愛心捐款轉給家屬運用，後續社工會持續陪伴協助傷者及家屬，安排法扶律師提供車禍理賠、相關法律問題諮詢。

社會局代收愛心捐款資訊：

戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳 號：高雄銀行公庫部102103031319

銀行代碼：0161028

務必在備註欄註明指定「1226林家車禍事故案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」

民眾如有捐款問題也可撥打洽詢專線：07-3368333轉2064吳社工。

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