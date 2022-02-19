　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情+物價漲桃園家扶新春義賣　助弱勢家庭安心過日

▲桃園家扶新春義賣助弱勢家庭安心過日。（圖／桃園家扶提供）

▲桃園家扶新春義賣助弱勢家庭安心過日。（圖／桃園家扶提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情波動不斷、物價上漲壓力大，緊接著子女即將開學，為協助弱勢兒少與家庭安心度日，桃園家扶中心19日舉辦「虎哩幸福過好年」新春義賣活動，現場準備全新禦寒衣物及許多超值義賣商品任君挑選，吸引許多暖心民眾購買。桃園家扶中心表示，此次義賣係全台各家扶中心陸續展開，目標籌募1,000萬助學金，期更多民眾響應。▲桃園家扶新春義賣助弱勢家庭安心過日。（圖／桃園家扶提供）

桃園家扶中心主任張伏杉表示：該中心目前扶助家庭共1500戶，有3000名弱勢兒少。面對大環境與經濟不斷受衝擊，扶助家庭本來就有因應困難，更要面對孩子即將開學的需要，邀請社會大眾一起來關懷，幫助扶助家庭安心過日子、孩子安心學習。▲桃園家扶新春義賣助弱勢家庭安心過日。（圖／桃園家扶提供）

桃園家扶中心「虎哩幸福過好年」新春義賣，民眾就近就可參與，活動中義賣商品有包含衣物、鞋類、包包…等等，還有兒童保護宣導規劃，邀請您來挖寶、惜福、作公益，現場更將依防疫要求與規範，請民眾配合。

家扶基金會統計，去年起受疫情影響至今延續未緩，至2021年12月已有9,030戶弱勢家庭衝擊生計，以扶助家庭約6成為單親、超過1成為隔代教養背景，疫情影響再加以物價上漲，需更節衣縮食的景況也反應在家庭的生活。2021年「弱勢家庭照顧能力與需求調查」發現，弱勢家庭主要負擔家計者，遇工作不穩定或失業情況，有60.4%家庭無法維持基本生活開銷、有53.0%無法支付孩子的學費、托育或課後照顧費用。

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
嘿咻太舒服　妹子「這部位噴水」羞喊：控制不了！男友一看嚇壞
女大生「突收5萬紅包」！　真相網看哭：以為是炫耀文
被直擊「高富帥男接送」陪一天！　許藍方回應了
金馬影后「從沒自己洗過頭」！　超狂家世背景曝
好市多新品「地獄級甜爆」！　連台南人也不敢喝
今起隔離硬送檢疫旅館「地方須買單」　民眾自挑旅宿要全自費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

合歡山路段17時起預警性封閉　不排除限制加掛鐵鏈才可通行

縣長潘孟安+屏東好媳婦李佩甄　熱博一日店長推廣在地農產品

台南勇消不僅救人也救動物　民宅火警搶救3貓出險

屏東市玉皇宮236車2／20遶境枋寮　警加強安全維護

疫情+物價漲桃園家扶新春義賣　助弱勢家庭安心過日

228連假避免壅塞　省道疏運措施報你知

最重金靈龜王得主現身　福星集團擲筊決定續留澎湖上帝廟展示

稱賣相不佳無法收購台南蔥農叫苦連天　陳亭妃、郭信良怒斥農委會、農業局擺爛

林靜儀力挺昔日同事魏筠　合體看板高掛中壢火車站前

寒流來襲氣溫驟降　桃園市社會局夜訪街友送暖

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

【聲林之王3】EP10 精華｜ 就。很。李拾壹！《假貨症候群》舞台設計全笑哏　哈林狂讚：真音樂人｜庾澄慶 徐佳瑩 戴愛玲 Leo王 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

合歡山路段17時起預警性封閉　不排除限制加掛鐵鏈才可通行

縣長潘孟安+屏東好媳婦李佩甄　熱博一日店長推廣在地農產品

台南勇消不僅救人也救動物　民宅火警搶救3貓出險

屏東市玉皇宮236車2／20遶境枋寮　警加強安全維護

疫情+物價漲桃園家扶新春義賣　助弱勢家庭安心過日

228連假避免壅塞　省道疏運措施報你知

最重金靈龜王得主現身　福星集團擲筊決定續留澎湖上帝廟展示

稱賣相不佳無法收購台南蔥農叫苦連天　陳亭妃、郭信良怒斥農委會、農業局擺爛

林靜儀力挺昔日同事魏筠　合體看板高掛中壢火車站前

寒流來襲氣溫驟降　桃園市社會局夜訪街友送暖

合歡山路段17時起預警性封閉　不排除限制加掛鐵鏈才可通行

烏東公民才剛撤離！俄國羅斯托夫州驚傳爆炸　距離邊界僅1km

「阿金棉被捲」露一顆頭目送上班　媽羨翻：下輩子怎麼變狗？

俄花滑少女教練嚴厲質問遭批冷血　軍事虐待教育練出世界冠軍

縣長潘孟安+屏東好媳婦李佩甄　熱博一日店長推廣在地農產品

台南勇消不僅救人也救動物　民宅火警搶救3貓出險

香港再增6063例確診　醫管局：重症較少「醫療系統仍可處理」

太妍「月亮女神」造型美到像假人！　削肩透視背心洩S曲線辣翻

丁允恭深感「痛苦、不公、不平」　發文駁監委紀惠容扣權勢帽子

草莓控別錯過！台南善化草莓季開跑　還有野餐音樂會、棉花糖吃到飽

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

苗栗女職災遭截肢！黃捷驚見總公司設高雄

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

即／大林煉油廠全廠區篩檢！　3315人PCR結果出爐

玉皇宮236台車遶境東港鎮　警建議用路人避開路線

2022台南善化草莓季開跑

新北萬金杜鵑齊綻放　打造河岸映山紅美景

台南超夯競選看板現身

有確診者足跡！高雄小港一家銀行急拉鐵門　公告暫停停業

陳亭妃、郭信良怒斥農委會、農業局擺爛

學甲警查獲酒毒雙駕

台南打疫苗平台增設場次

桃園市政府宣布　市府及區公所人事調整

獲首爾美術祭金獎陳炳臣　畫作郵寄參展竟「消失」

台南頂頭額南沙洲漁船擱淺海巡救援

更多熱門

相關新聞

家扶自立青年　捐喪母奠儀做獎學金

家扶自立青年　捐喪母奠儀做獎學金

桃園家扶中心扶持的自立青年盧昱蓁，去年大學畢業後，獨自撐起家計，未料，母親卻因意外突然離世，昱蓁悲痛之際，將同事及親友的奠儀匯集後，捐贈做為家扶中心獎助學金，期讓母親的愛延續下去。桃園家扶中心7日於中壢社福館舉辦「2019年度大專獎助學金頒獎典禮」，共有136名學子獲得獎助，計發放2,720,000元獎助學金。

桃園家扶籲用愛包圍受虐兒　讓惡遠離

桃園家扶籲用愛包圍受虐兒　讓惡遠離

花蓮家扶新春義賣

花蓮家扶新春義賣

桃園家扶50週年辦公益園遊會

桃園家扶50週年辦公益園遊會

夫昏迷　自助餐媽媽照料1家9口

夫昏迷　自助餐媽媽照料1家9口

關鍵字：

桃園家扶新春義賣張伏杉

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

邱鋒澤爆不爽羅志祥同台！2年前「被挖菊花」埋心結

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

女童趕作業看不清了　母：你裝的

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

報復前男友出道拍AV！　清純校花被起底名校女大生

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面