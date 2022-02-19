疫情+物價漲桃園家扶新春義賣　助弱勢家庭安心過日

▲桃園家扶新春義賣助弱勢家庭安心過日。（圖／桃園家扶提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情波動不斷、物價上漲壓力大，緊接著子女即將開學，為協助弱勢兒少與家庭安心度日，桃園家扶中心19日舉辦「虎哩幸福過好年」新春義賣活動，現場準備全新禦寒衣物及許多超值義賣商品任君挑選，吸引許多暖心民眾購買。桃園家扶中心表示，此次義賣係全台各家扶中心陸續展開，目標籌募1,000萬助學金，期更多民眾響應。

桃園家扶中心主任張伏杉表示：該中心目前扶助家庭共1500戶，有3000名弱勢兒少。面對大環境與經濟不斷受衝擊，扶助家庭本來就有因應困難，更要面對孩子即將開學的需要，邀請社會大眾一起來關懷，幫助扶助家庭安心過日子、孩子安心學習。

桃園家扶中心「虎哩幸福過好年」新春義賣，民眾就近就可參與，活動中義賣商品有包含衣物、鞋類、包包…等等，還有兒童保護宣導規劃，邀請您來挖寶、惜福、作公益，現場更將依防疫要求與規範，請民眾配合。

家扶基金會統計，去年起受疫情影響至今延續未緩，至2021年12月已有9,030戶弱勢家庭衝擊生計，以扶助家庭約6成為單親、超過1成為隔代教養背景，疫情影響再加以物價上漲，需更節衣縮食的景況也反應在家庭的生活。2021年「弱勢家庭照顧能力與需求調查」發現，弱勢家庭主要負擔家計者，遇工作不穩定或失業情況，有60.4%家庭無法維持基本生活開銷、有53.0%無法支付孩子的學費、托育或課後照顧費用。