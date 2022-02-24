一圖看懂烏克蘭多危險！民航嚇到閃邊　烏、白俄上空「挖出1個洞」

▲FlightRadar24截圖紀錄顯示，在俄羅斯24日發動軍事行動後，所有民航飛機全都繞道飛行，烏克蘭上空出現罕見「空洞」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯24日向烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭以「高度安全風險」為由關閉全國領空。歐洲飛航安全局則警告，飛行於烏俄、白俄邊境可能會遭受軍事攻擊，提醒飛機務必避開。根據飛航追蹤網站FlightRadar24截圖顯示，烏克蘭領空已經淨空，所有民航機全都繞道而行，造成罕見「空洞」景象。

根據路透報導，烏克蘭24日以「對安全構成高度風險」為由，對民間航班關閉全國領空，空中交通服務全數暫停。與此同時，歐盟航空監管單位歐洲飛航安全局（EASA）也警告，俄羅斯、白俄羅斯與烏克蘭邊境100海里以內的空域也可能有安全風險，尤其警告可能存在誤認並蓄意瞄準民航機的風險，敦促所有飛機避開。

飛航追蹤網站FlightRadar24的雷達數據顯示，以色列航空公司一架從特拉維夫飛往多倫多的班機，在烏克蘭官方宣布關閉領空之際，突然掉頭飛離烏國上空，航行軌跡出現大迴轉。波蘭航空公司一架從華沙飛往基輔的航班也幾乎在同一時間返航。FlightRadar24的截圖可見，烏克蘭與白俄羅斯上空現已出現一片「空洞」的景象。

另外，在馬航MH17班機墜機後成立的安全與衝突區訊息組織Safe Airspace表示，已經將烏克蘭上空的風險級別調升至「禁止飛行」等級，並警告烏克蘭的空中交通管制可能受到網路攻擊。

上稿17:10

更新17:32

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