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「今日烏克蘭，明日台灣」瘋傳！陸委會：提升應對境外勢力認知作戰

▲▼俄軍進入烏克蘭東部。（圖／美聯社）

▲俄軍進入烏克蘭東部。（圖／美聯社）

記者蔡紹堅／台北報導

俄羅斯24日進攻烏克蘭，並轟炸基輔周圍的軍事措施，網路上近日也流傳「今日烏克蘭，明日台灣」的相關說法，被許多人懷疑是「認知作戰」。對此，陸委會發言人邱垂正表示，台灣與烏克蘭有本質上的不同，將持續關注中共內外部情勢及對台動態，「面對境外勢力意圖操作烏克蘭情勢，影響台灣社會，政府也已全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣。」

邱垂正在記者會上提到，政府已就俄羅斯對烏克蘭的軍事行動再次譴責，蔡英文總統也召開國家安全會議，呼籲各方和平理性解決爭端。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正指出，台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈的重要性有本質上的不同，政府將持續強化對台海安全，及穩定國內經濟，確保國家安全，「面對境外勢力意圖操作烏克蘭情勢，影響台灣社會，政府也已全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣。」

邱垂正強調，陸委會已經依照總統指示，持續關注中共內外部情勢及對台動態，審慎評估情勢發展，與國安單位共同合作強化安全整備，以及全面因應境外勢力操作烏克蘭情勢之認知作戰，及時針對相關錯假不實言論澄清說明，以維護國家安全及台海和平穩定，相關情況都正在嚴密監控當中。

▲▼烏克蘭士兵在東部頓內次克（Donetsk）地區進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

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