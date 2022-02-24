政院拍板！車輛未禮讓行人罰款變6千　致人傷亡最高罰3.6萬

▲政院拍板調高車輛未禮讓行人罰責。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院24日拍板，車輛未暫停讓行人優先通行罰鍰自現行3600元，提升至6000元，並增訂汽、機車駕駛人行經人行穿越道或其他可供行人穿越的交叉路口，未禮讓行人而致人受傷或死亡，需參加道路交通安全講習，且最高可處3.6萬罰鍰。另外，一旦因此致人受傷，會被吊銷駕駛執照1年，若是致人重傷或死亡，則吊銷駕駛執照，3年內不得考領。

交通部24日表示，為提升道路交通安全，針對現行《道路交通管理處罰條例》各界建議或該部認有修正必要的條文，經邀集相關單位討論，獲有共識，爰提出修正草案。本次共修正19條，增訂2條，共計21條，修正重點為「未停讓行人罰責」、「修正違規記點制度」及前已送立法院惟因屆期不續審之草案包括「速度管理」、「駕駛人管理」、「車輛管理」等共五大部分。

草案細項中，在「未停讓行人罰責」方面，提高車輛未暫停讓行人優先通行罰鍰自現行3600元，提升至6000元，且提高汽、機車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，若不暫停讓行人、攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙先行通過者，記違規點數從現行1點提高到2點。

而若汽、機車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，不暫停讓行人、攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙先行通過者，或致人受傷或死亡者，需參加道路交通安全講習，並最高可處3.6萬元罰鍰。另外，若是致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷駕駛執照，3年內不得考領。

而「違規記點制度」共分為4項：一、延長記點累計期間（時間加倍）：依對行車秩序及交通安全危害程度，記違規點數一點至三點；另延長違規點數累計期間、增加累計違規點數及吊扣駕駛執照期間（1年內每達12點，吊扣駕照2個月）。

二、提升修法時效性（授權子法）：增訂應記違規點數的條款、點數及其通知程序，於違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則中定之。三、即時告知預警導正（講習扣抵）：增訂講習可扣抵違規點數的規定，駕駛人1年內記違規點數達6點者得自費申請參加道路交通安全講習，完成後扣抵2點，1年內以1次為限。

四、處罰真正的駕駛人，包括：1.增訂逕行舉發案件被通知人為自然人或非自然人，且未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人時的處罰規定（改記汽車違規紀錄或加倍罰鍰）。2.未辦理改記汽車違規紀錄於1年內每達3次者，吊扣其汽車牌照2個月。3.修正汽車牌照經吊銷或註銷者，須滿6個月始得重新領牌期間。

另外，此次草案的「速度管理」、「駕駛人管理」，前者是將嚴重超速的規定，由現行超過規定最高時速60公里，修正為超過最高時速40公里，以提升道路交通安全；後者則是增訂領有聯結車、大客車、大貨車或小型車駕駛執照，未依規定駕駛輕型機車者的罰責。

至於草案中寫明的「車輛管理」部分，有三項規定，第一、為使古董車活動帶動產業發展，除研訂古董車認定標準、核發專用牌照、安全檢驗及行駛道路等配套措施外，並配合增訂領用古董車專用牌照不依規定之時間、路線或區域內行駛者，處以罰鍰及註銷牌照的規定。

第二、增訂尾燈、煞車燈、倒車燈、方向燈、後霧燈、第三煞車燈、輪廓邊界標識燈污穢不予清潔或為他物遮蔽，致影響正常辨識，及裝置不合規定音調喇叭的罰責。

第三、增訂若有車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落等情事處罰汽車駕駛人之處罰及記點規定；其受吊銷駕駛執照者，納入三年內不得考領駕駛執照範疇。