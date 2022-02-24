228連假花東訂房率已達8成　蘇花路廊雙向交通預估近8萬輛次

▲公路總局預估228連假，蘇花路廊雙向交通量近8萬輛次。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年228連續假期即將到來，據統計目前花東地區訂房率已逾8成，預估蘇花路廊將有大量車潮。公路總局第四區養護工程處表示，本次連假前1日及首日以南下旅遊車流為主，預估南下最大車潮將出現於連假首日，預估最後1日則將出現北上車流高峰。

公路總局預估連續假期前後雙向將出現8萬輛次車流，南下最大車潮將出現於連假首日，南下全日交通量約14800輛次/日，假期後段則以北返車流為主，預估最後1日將出現北上車流高峰，北上全日交通量約13300輛次/日。

公路總局第四區養護工程處為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40~60分鐘。

公路總局提醒用路人行前請落實車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另出遊時亦請做好防疫措施；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請多利用「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，掌握道路狀況。