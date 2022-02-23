▲228連假出遊好天氣，新北交通懶人包教您避開塞車。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央氣象局預報228連續假期將是陽光露臉的好天氣，加上櫻花季，各地旅遊景點將出現大量出遊賞櫻人車潮，新北市政府交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供228連假期間國道及各賞櫻景點交通資訊，讓您預先規劃行程路線、時間，避開塞車。

另外，高公局預測228連假前一天的9時至24時，以及2月26日連假首日5時至16時和27日6時至15時南向南港系統交流道至坪林路段，車速將低於每小時40公里；請用路人出發前收聽警廣、利用1968網站或APP查詢最新國道路況。

交通局長鍾鳴時表示，228連假適逢櫻花季加上天氣放晴回溫，新北燈會及新北溫泉節也將於2月28日落幕，預期許多民眾會把握3天連假出遊賞櫻，三重大都會公園及各賞櫻泡湯熱點包含烏來勇士廣場、淡水滬尾櫻花大道、三芝青山路、金山櫻花公園、鶯歌永吉公園及林口竹林山觀音寺等將出現人車潮，提醒民眾可多利用大眾運輸前往，且務必戴口罩、落實實名制並保持社交安全距離，做好防疫。

國道管制部分，國道全線雙向於2月26日至28日0時至5時暫停收費；2月26日、27日兩天0時至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發，或改走106乙及台9線；另外，2月26日、27日的6時至12時，國5南港系統交流道南向入口實施高乘載管制，請用路人注意。

另外，交通局提醒酒駕罰則新制自2022年1月30日起實施，酒駕和同車者均加重處罰；連假期間如有餐飲聚會，請互相提醒親友不要酒駕，飲酒後如有旅運需要，除搭乘大眾運輸工具、改搭計程車、指定駕駛外，也可使用新北市5家計程車業者所提供「酒後代駕」服務，連人帶車安全送至指定地點。

交通局再次呼籲民眾228連假期間出遊務必做好防疫措施，並可多利用「228連假新北交通資訊懶人包」，透過懶人包上的QR Code連結查詢即時路況，彈性調整行車路線和時間，避開壅塞路段，有個平安快樂的假期。

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