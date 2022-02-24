獨／撞2路人1昏迷　肇事男黑歷史起底！高雄租車界「拒絕戶」　





▲澎湖縣議會副議長陳雙全到高雄探視目前仍然昏迷不醒的許姓民眾 。（圖／副議長提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市19日在一心路與復興路發生一起2人受傷的車禍案件，前鎮分局對此車禍案件十分低調之外，甚至還一度說謊被記者戳破，原來這名肇事者姓孫，身份特殊，被視為租車界「頭痛人物」，有毒品前科，對此案件澎湖縣議會副議長陳雙全十分感歎，因為其中一名被撞民眾是22歲的澎湖縣民，他來到高雄找工作，結果卻遇上此車禍，到現在還昏迷不醒。

19日的這場車禍，肇事車輛失控衝撞路邊，差點撞進彩券行，造成了2人受傷，其中一位民眾是22歲的許姓民眾，他家住澎湖，過完年後來到高雄找工作，沒想到卻遇此劫，目前還在昏迷當中。





▲高雄市前鎮區發生車禍，不明人士拿手機反拍記者、干擾採訪 。（圖／地方中心翻攝）





▲高雄市前鎮區發生一台車輛險衝進彩券行，造成2人受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

澎湖縣議會副議長陳雙全表示，許姓民眾的父親是在澎湖清潔隊擔任司機，媽媽是家管，許男2年前因為疫情關係失業，勞健保也停了，現在昏迷且開頭顱降腦壓，醫療費用就成了龐大負擔，而且家人都從澎湖飛到台灣來協助後續，工作已經停擺。雖然說可以向孫姓肇事者求償，不過孫男是租車界的頭痛人物，當天開的車還是租來的。

據了解，孫姓男子有毒品前科，不排除是利用租車來送毒品，而且經常欠租車行款項，甚至亂開造成車輛毀損又不賠償，已經被高雄租車界視為「頭痛人物」，拒絕往來，所以當天他開的車輛，是朋友出面幫忙租賃。陳雙全透露，肇事之後，警方做完筆錄就放走孫姓男子，孫也沒到醫院探視傷者，陳雙全表示：「令人痛心與遺憾。」



▲澎湖縣議會副議長陳雙全到高雄來探視目前仍然昏迷不醒的許姓民眾 。（圖／副議長提供）