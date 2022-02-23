228連假交通疏導措施一次看　暢遊屏東沒煩惱

▲屏東縣政府警察局規劃好228連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

228連假即將到來，屏東縣政府警察局針對易壅塞的時段、路段擬定各項交通疏導，預計要出遊的民眾，請留意以妥善規劃旅遊行程。

228連假，縣警局針對臺1線水底寮路段、臺26線屏鵝公路及臺9線等易壅塞路段，除啟動智慧號誌交控系統，由電腦偵測車流量、調整號誌秒數，運用科技數據智慧疏導外，也規劃交通崗員警隨時監看現場車流機動疏導。

考量道路容量有限，如遇龐大車流，除於連假期間實施調撥車道，增加對向一車道供車輛使用外，配合實施臺1線、沿山公路分流，將車流引導至縣道185(沿山公路)，減緩臺1線回堵情形，以提高疏導效能。

為確保車流順暢，警局編排「交通快速疏導部隊」，由員警騎乘大型重機車於等易壅塞路段機動疏導及事故迅速排除，降低車流因交通事故回堵情形。

配合縣政府活動，228連假警力也加強熱帶農業博覽會、屏東燈節、四重溪溫泉季及墾丁等觀光地區周邊交通疏導，開車前往活動會場的民眾，可將車輛停於專屬停車場或周邊臨時停車場，屆時請依現場活動人員導引或員警指揮，建議民眾多搭乘大眾運輸工具及各活動會場接駁車，避開壅塞路段，省時又方便。

另墾丁大街因應防疫及交通疏導，連假期間每日晚上6時至10時實施「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，以增加人與人的社交距離及車流疏解效能。。

警局呼籲民眾行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低車禍發生，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「屏東好交通APP」，提前觀察屏東道路即時影像，掌握路況、開心出遊。