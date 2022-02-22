胡鬧！2行人快跑闖台3線紅燈　喀擦一聲要罰300元

記者黃孟珍／苗栗報導

台3線苗栗縣三灣鄉95K處，日前深夜有行人因好玩直接衝過路口，以為不會被照相挨罰，沒想到引發自動照相桿發出閃光拍照；而苗栗縣交通隊表示，新式測速桿採用紅外線感應，只要超過50公分以上的物體，就會拍照，這2位民眾的行為已違反交通條例，可開罰新台幣3百元。

▲2民眾在台3線以徒步方式行經路口闖紅燈，以為不會被照相，不料新式照相機卻連人都可以照，遭開罰300元。（圖／翻攝自網路）

日前網路盛傳標題為「苗栗縣三灣鄉銅鏡村外環道，嘿嘿！闖紅燈…2700元，」的畫面，內容為2名男子以奔跑方式衝過台3線三灣鄉外環道的測速照相桿前，似乎故意當成遊戲，以為不會挨罰；不料，2人才經過，立刻就閃了一下，頃刻間連同錄影的朋友，全都笑成一團。

▲▼警方隨後也將對故意在路口跑步闖紅燈的2人，處以300元罰單。（圖／記者黃孟珍攝）

不少網友看了紛紛留言表示「要變熱門景點了」、「哇！這個都能拍」、「沒有車牌要怎麼寄罰單」、「下一秒卡車衝過去」…等等；不過，苗栗縣警局交通隊表示，現今的測速照相桿和以往都不同了，以前照相桿是用雷達方式，目前都換成紅外線感應，只要超過50公分以上的物體，在號誌紅燈狀態穿越停止線，照相機就會拍照。

副隊長盧彥廷強調，這2名男子明顯違反《道路交通管理處罰條例》行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，將處新台幣3百元罰鍰。另外，「不在劃設之人行道通行，或無正當理由在未劃設人行道之道路不靠邊通行」或「不依規定，擅自穿越車道」，可以對行人開單告發。

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