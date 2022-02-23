6次酒駕3拒測又不繳罰款　屏東「田僑仔」不動產遭查扣拍賣

▲行政執行署屏東分署3月1日拍賣曳引車頭 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於3月1日辦理「123拍賣會」，這次拍賣會最受矚目的標的是屏東地檢署囑託拍賣的營業貨運曳引車頭，也就是俗稱的拖車頭，排氣量1萬640cc，總聯結重量可達43公噸，車主陳稱三年前係以200萬元購入車頭及車斗，並於一年前甫花費50萬元更換全新引擎及變速箱，這次公告的建議起標價為55萬元。

屏東分署表示，該曳引車頭係屏東地檢署第二件偵查中囑託變價的扣押物，車斗並不在囑託及拍賣範圍之內，請投標人注意。

該曳引車頭車齡17年，但有裝設視野輔助系統，且有天窗，目前停放在水利署第七河川局九如保管場，暫訂明(24日）上午10時至12時開放看車，有興趣看車買車的民眾可電話聯絡屏東分署承辦書記官，電話為（08）7366626轉5203。

屏東分署這次拍賣會的動產還有違反防疫規定義務人的山葉普通重型機車，以及欠稅義務人的福特自用小貨車，皆為二拍，達一拍底價一半就有機會得標。

不動產則有義務人6次酒駕、3次拒絕酒測，分署一拍其內埔230坪土地持分，另外還有枋寮的工業區建築用地104坪，以及內埔的住宅區用地、牡丹的原住民保留地、潮州的商業區及道路用地、竹田的農牧用地、里港與林邊的鄉村區乙種建築用地，土地種類繁多。

不動產拍賣採通訊投標者，要在開標日前（即2月28日）將文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，現場投標者在拍賣當天下午2點半至3點可投標單，下午3點於分署拍賣室進行不動產開標；擬購買機車及小貨車者，可於當天下午2點半先到分署看車，3點至3點半持證件領取號碼牌，3點半進行動產喊價拍賣。欲觀看不動產開標、投標或競買動產者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。

有興趣的民眾可上分署官網瀏覽土地360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！