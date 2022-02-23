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110年度坡地金育獎　新北榮獲6獎項全國最多

▲110年度坡地金育獎 新北榮獲6獎項全國最多。（圖／新北市農業局提供）

▲110年度坡地金育獎，新北榮獲6獎項全國最多。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市在農委會水保局辦理110年坡地金育獎獲得多數獎項，其中林口區公所、淡水區公所及三峽區公所辦理山坡地違規之查報、制止業務成績斐然，以及新北市水土保持服務團因服務民眾申請水土保持績效良好，深獲農委會肯定，各獲頒「績優獎」獎牌乙面，另新北市警察局積極查緝山坡地違法開發案件獲頒為績優警政機關，今（23日）在市政會議由獲獎代表將榮耀獻給市長。

農業局指出，每年農委會水保局考核各地方政府執行山坡地保育利用管理成效，並透過「坡地金育獎」公開表揚績優單位以激勵山坡地管理基層工作同仁士氣。在110年度坡地金育獎，新北市共拿下多席獎項，包括：林口公所、淡水公所、三峽公所辦理第一線違規制止及查報業務獲頒為績優鄉鎮公所、新北市警察局配合各目的事業主管機關積極查緝山坡地違法開發案件獲頒為績優警政機關、新北市水土保持服務團獲績優水土保持服務團。

農業局表示，有關績優鄉政區公所，全國共6名公所得獎，新北市即佔3席；績優水土保持服務團全國僅6名，新北市也佔了1席。且新北市農業局透過自創卡牌桌遊及多元化教育宣導也獲農委會肯定，在山坡地管理工作考核評定為直轄市組第3名，本次金育獎新北市共榮獲6席獎項為全國最多。

侯友宜表示，新北市山坡地範圍幅員廣闊佔全市87%，開發案件及違規案件數皆為六都前段班，山坡地管理工作是非常不容易的工作，非常感謝新北市各區公所、水土保持服務團、市府同仁，為山坡地保育利用管理工作的努力與付出。

農業局表示，未經申請隨意開挖山坡地，依水土保持法規定可處6萬元至30萬元罰鍰，情節嚴重者將查扣違規機具並移送地檢署偵辦。貢寮區2020年有業者違規傾倒廢棄土，市府除依水保法及廢棄物清理法裁罰並查扣違規機具移送地檢署偵辦外，經追查土方來源為基隆某建案工地，經市府農業局、工務局、環保局跨縣市聯合基隆市府要求建商清除土方，並實施水土保持處理與維護，讓業者違規行為付出代價。

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