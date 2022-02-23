新北「小農鮮舖」優鮮有機專櫃　深坑農會超市買得到

▲新北「小農鮮舖」優鮮有機專櫃。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

喜歡新鮮農產的朋友們有福囉！深坑區農會超市不僅販售在地優質農產，更於2021年底設立「新北小農鮮舖」有機專櫃，販售新北小農有機蔬菜，喜歡健康農產的朋友們，歡迎到深坑區農會超市挖寶。

深坑農會超市販售多樣地方優質農產，如在地小農謝俊偉夫婦生產的「俊偉機能蛋」，除了通過台灣檢驗公司SGS藥物及重金屬殘留檢驗，飼養方式更採用善待雞隻的非籠飼方式，讓雞隻有充裕的活動空間，因此生產的雞蛋產量穩定、品質優良。

▲深坑區農會販售在地小農謝俊偉的雞蛋。

深坑區農會也將在地綠竹筍加工製成綠竹筍真空包、熟食綠竹筍，以及將綠竹筍、臭豆腐與黑豬肉香腸結合，開發綠竹筍香腸與臭豆腐香腸，現在綠竹筍香腸與臭豆腐香腸每盒特價139元（原價160元），任購4盒再送保冷袋1個（價值100元）。

深坑區農會理事長林進發表示，深坑好山好水，非常適合農業發展，深坑的蔬菜、綠竹筍、雞蛋還有豬肉都十分美味，深坑農會邀請大家到深坑老街走走，回家前再來農會超市選購優質農產，規劃一趟好吃好玩的深坑之旅。

農業局長李玟表示，農會超市所有商品都經過嚴格把關才能上架販售，保證新鮮又健康，農業局邀請大家多多到農會超市及新北小農鮮舖消費，一起支持有機、友善及在地農產，創造健康好生活。最後農業局提醒大家，外出購物務必戴上口罩，並保持社交安全距離，做好防疫措施，快樂出門，平安回家。

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