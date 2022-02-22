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遭張雅琴狠酸「殘破花瓶」！楊寶楨不忍了：女人何苦為難女人

▲▼民眾黨發言人楊寶楨。（圖／翻攝自楊寶楨FB）

▲民眾黨發言人楊寶楨日前在臉書留言「大菊為重」，引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／楊寶楨）

記者閔文昱／綜合報導

面對監察院日前公布的2項台北市政府調查報告，民眾黨發言人楊寶楨提及「大菊為重」，而前台北市副發言人黃瀞瑩則回應「再重也要好好調查真相啊！」遭質疑是在諷刺監察院長陳菊的身材，主播張雅琴更痛批2人「花瓶真的很殘破」。對此，楊寶楨也發文回擊，指控張雅琴栽贓不實言論，「女人何苦為難女人？」

張雅琴主播21日在節目上，直指「隱居這麼久，應該一般大門都走不過去了」的留言就是楊寶楨所留，甚至還稱她和黃瀞瑩是「花瓶真的很殘破」、「沒有用」、「老小姐」等，讓楊寶楨發文喊冤「我何時留言過這樣的內容？一句『大菊為重』還可以超譯到這種程度？女人何苦為難女人？」

▲▼海蝕洞16遊客救援花73萬由全民買單，主播張雅琴開罵。（圖／翻攝自YouTube）

▲主播張雅琴。（圖／翻攝自YouTube）

楊寶楨表示，大菊為重的「重」是指重要性和地位，綠營卻要說成是重量和體重，各界的謾罵她們也都扛了，「但看到張雅琴主播昨天在節目上，把不知道哪裡來的歧視語言，塞到我嘴裡，由衷感到傻眼。」

楊寶楨強調，她們從頭到尾都沒有要性別歧視和攻擊他人，「綠營人士卻能這樣人身攻擊？如此雙標，張雅琴主播應該公開道歉！」

針對楊寶楨、黃瀞瑩因為一句「大菊為重」遭到民進黨人士從上到下砲轟，柯文哲22日出席台北購起來總抽獎記者會時回應，台灣有很多事情要做，有需要勞動一位行政院長蘇貞昌來回應嗎？況且2人還不是正式議員，只是地方議員候選人在講話，「這太奇怪了吧？不合比例原則啦！」呼籲還是平常心，做好該做的事情。

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