29歲黃瀞瑩嘲諷陳菊身材　鍾佳濱：她的生活不是寫情書的精彩

▲民進黨立委鍾佳濱（左）聲援監察院長陳菊（右）。（圖／鍾佳濱辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩日前在臉書留言「大菊為重」，遭疑是在諷刺監察院長陳菊的身材。民進黨立委鍾佳濱表示，今年29歲的黃瀞瑩和陳菊同一天生日，當年29歲的陳菊早是一個從宜蘭至都市打拚的成熟女孩，「她的生活不是寫情書的精彩，而是在獄中寫下遺書決心打算」。

監察院日前在調查報告指出，台北市政府輕忽新冠肺炎北農群聚疫情，台灣民眾黨台北市議員參選人楊寶楨、黃瀞瑩因不滿監察院說法，在臉書寫下針對陳菊的留言如「大菊為重」、「再重也要好好調查真相」等，遭外界批評是身材歧視。

對此，鍾佳濱22日上午發布新聞稿表示，陳菊是一位讓台灣人尊重的女性，台灣有意參選民代的年輕後輩，不應用諷刺的方式賺取政治聲量。

鍾佳濱指出，今年29歲的黃瀞瑩和陳菊同為一天生日，「不過學姊留言時，曉得陳菊的29歲是為著台灣民主扛著斷頭風險，站上衝破威權浪潮和國民黨當權者對抗的台灣勇士嗎？」

▲2016年陳菊力挺鍾佳濱參選屏東立委。（圖／鍾佳濱辦公室提供）



鍾佳濱回憶，每個人的29歲都有世代的包袱，在他29歲的年代，是陳菊等黨外前輩們，所打拚的民主成果承接，那時他們年輕人走向學運，是鞏固這部民主推車在台灣穩健前進。

鍾佳濱強調，今天29歲有著自由參政，參加組黨集社、總統直選的台灣，不是理所當然，而是這些前輩流血流汗，保護下來的台灣民主政治資產。

鍾佳濱感慨地說，當年29歲的陳菊，早是一個從宜蘭至都市打拚的成熟女孩，「她的生活，不是寫情書的精彩，而是在獄中寫下遺書決心打算」，而且得獨身面對極權者的軍事審判庭死刑的起訴。

鍾佳濱表示，陳菊的抗壓及心理素質，早不是大家能想像，「走過大時代的這些前輩，都是我們後輩的學習對象」。

鍾佳濱也說，他很感謝陳菊提攜後輩，2016年參選屏東立委初選時，當年因為陳菊疼惜，南下屏東好幾趟，陪著他站路口、掃街拜票，一路過關通過初選，拚完大選。

鍾佳濱認為，「現在的花媽，有更重要的任務」，就如她當年29歲的超然生命價值，陳菊默守在監察院長的位置，她要共同與總統蔡英文，打造台灣更健全民主制度，擔任下一階段台灣轉型改革的鑰匙角色。

▼時任高雄市長陳菊（右）南下陪同鍾佳濱（左）掃街拜票。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

