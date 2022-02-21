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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃瀞瑩對陳菊進行人身攻擊　前同事盼「知恥近乎勇」面對錯誤

▲▼新任監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩日前在臉書留言「大菊為重」，遭質疑是在諷刺監察院長陳菊的身材。對此，民進黨新北市議員參選人黃韋鈞表示，黃瀞瑩在進入台北市政府前，曾是他在民進黨立委蘇巧慧辦公室的好同事，「我希望能以過往工作夥伴的身份，期盼瀞瑩面對錯誤」。

監察院日前在調查報告指出，台北市政府輕忽新冠肺炎北農群聚疫情，台灣民眾黨台北市議員參選人楊寶楨、黃瀞瑩因不滿監察院說法，在臉書寫下針對陳菊的留言如「大菊為重」、「再重也要好好調查真相」等，遭外界批評是身材歧視。

黃韋鈞21日晚間以「政治可以有歧見，但不能沒人性」為題在臉書表示，黃瀞瑩在進入台北市政府前，曾是他在蘇巧慧辦公室的好同事，也是熱血的政治工作者，也因這份情誼，在思考許久後，他希望能以過往工作夥伴的身份，期盼黃瀞瑩面對錯誤。

黃韋鈞指出，陳菊是台灣民主的先鋒，為了爭取自由被國民黨政府逮捕，並被叛亂罪起訴，在當時叛亂是唯一死刑，因此陳菊給台灣人的遺書上寫著，「願我深愛的故鄉——台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」。

黃韋鈞認為，陳菊在面臨生死交關之際，仍惦記台灣人的命運，這就是政治家的典範，幸好解嚴後的1990年，美麗島政治犯受到前總統李登輝特赦，陳菊誓死爭取的民主自由終於在台灣開花。

黃韋鈞批評，這份由無數前輩以鮮血、生命換來的自由，卻被民眾黨濫用，民眾黨兩位檯面上的女性，竟對陳菊進行人身攻擊，與理性問政的理想背道而馳，「政治可以有競爭，但不能沒口德，譁眾取寵、博取鎂光燈不是人民所期待的問政方式」。

黃韋鈞提及，從民眾黨立委高虹安訕笑民進黨支持者是綠畜，到現在人身攻擊，民眾黨根本和新政治的理念背道而馳，他希望民眾黨可以適可而止，政治不只有噴口水搶聲量。拚政策、講論述才能讓政治路走得長久。

黃韋鈞也說，他想跟黃瀞瑩說，錯的就是錯的，「知恥近乎勇」，不要讓民眾黨惡質的口水文化，污染了當初從政的初衷。

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