民進黨立委批黃瀞瑩、楊寶楨拿陳菊身材開玩笑　沒資格成為代議士

▲監察院長陳菊。（圖／取自林楚茵臉書）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、楊寶楨日前在臉書留言「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊！」等字句，遭質疑是在諷刺監察院長陳菊的身材。民進黨立委許智傑表示，這兩位小美女恐怕是被帶壞了；民進黨立委林楚茵則批評，不及格的性平觀念，沒資格成為代議士。

監察院日前在調查報告指出，台北市政府輕忽新冠肺炎北農群聚疫情，楊寶楨、黃瀞瑩因不滿監察院說法，在臉書寫下針對陳菊的留言如「大菊為重」、「再重也要好好調查真相」等，遭外界批評是身材歧視。

對此，許智傑21日受訪時表示，「這兩位民眾黨的小美女，恐怕是被帶壞了，真是可惜」，這種尖酸刻薄的人身攻擊，缺乏對人的基本尊重，白色力量的初衷似乎不見了。

許智傑認為，她們後來的解釋更顯得欲蓋彌彰，希望她們趕快出來向陳菊道歉，認錯檢討改進，才是新政治該有的素養。

林楚茵則在臉書表示，身為女性從政者，卻公開貶抑女性身材，不及格的性平觀念，沒資格成為代議士。

林楚茵說明，去年底日本TBS電視台曾經越洋訪問她，讚嘆台灣女性國會議員亞洲第一，值得日本借鏡，因為日本的女性國會議員只有9.7%，而台灣國會在民進黨立委林靜儀當選後，從原本的41.3%上升到42.5%。

林楚茵指出，外國媒體的報導肯定台灣政治民主化的過程，同時兼顧性別平權的推進，民眾透過選票，展現台灣另外一種台灣之光，但民眾黨兩位要選舉議員的女性工作者，竟然公開在臉書上取笑陳菊的身材，性別平權程度比選民還不如，「這樣的候選人進入議會，你能期待她們推動什麼進步法案與政策？」

林楚茵強調，同樣身為女性政治人物，她可以理解年輕漂亮的女性，可以獲得更多媒體與大眾目光，但隨著歲月流逝，永恆留下的永遠不是膚淺的表象，能留下歷史畫面的永遠痛苦卻深刻，「如果妳不懂，就別出來選」。