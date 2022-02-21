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蔡易餘批民眾黨訕笑非常不必要　「政治工作者話語必須負責任」

▲▼民進黨立委蔡易餘（右）力挺監察院長陳菊（左）。（圖／取自蔡易餘臉書）

▲民進黨立委蔡易餘（右）聲援監察院長陳菊（左）。（圖／取自蔡易餘臉書）

記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、楊寶楨日前在臉書留言「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊！」等字句，遭質疑是在諷刺監察院長陳菊的身材。對此，民進黨立委蔡易餘表示，民眾黨的訕笑非常不必要，戲政治工作者公開所說的話語，必須負責任。

監察院日前在調查報告指出，台北市政府輕忽新冠肺炎北農群聚疫情，楊寶楨、黃瀞瑩因不滿監察院說法，在臉書寫下針對陳菊的留言如「大菊為重」、「再重也要好好調查真相」等，遭外界批評是身材歧視。

蔡易餘21日晚間在臉書表示，陳菊在29歲因為「叛亂罪」被判處唯一死刑，只是因為他們辦了一本雜誌，明知道會被抓到監獄、判死刑，但她依然決定站出來，「因為，她希望有一天台灣人可以知道，當時的真相是什麼」。

蔡易餘認為，民眾黨的訕笑是非常不必要的，戲謔陳菊並不是政治角力必要的手段，也不會是製造曝光話題的選項，用「外貌羞辱」的方式去對假想政敵進行人身攻擊，是非常不正確的，政治工作者公開所說的話語，必須負責任。

蔡易餘也說，「台灣每一個世代都有每個世代的苦難，每一個世代的勇氣都重新決定台灣的命運」，感謝陳菊對台灣的付出與努力。

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