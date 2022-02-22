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快訊／蕭茲：德國暫停北溪2號審核程序！

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

▲德國總理蕭茲宣布「北溪2號」審核喊停。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「法新社」周二(22日)最新消息，德國總理蕭茲稱德國暫停「北溪2號」天然氣管道專案的審核程序。報導指出，蕭茲表示他將暫停跟俄羅斯簽訂的「北溪2號」天然氣管道專案的審核程序，以回應莫斯科承認烏克蘭東部的「頓內茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」。

蕭茲表示，他已要求德國監管機構停止對該管道專案的審核程序，並表示「這是必要的行政步驟，因為(局勢變化)無法對管道項目進行認證，而如果沒有認證，北溪2號就無法開始運營。」

「北溪2號」天然氣管道從俄羅斯繞過烏克蘭、借道波羅的海通到德國，是俄羅斯向歐洲輸出天然氣的重要管道。該項目從2018年開工，2021年9月完成，目前尚未獲德國批准投入運營。

▲▼俄羅斯通過德國輸送到歐盟的天然氣管線北溪2號（Nord Stream 2）。（圖／路透）

俄羅斯輸送天然氣到歐盟的重要管道：北溪2號（Nord Stream 2）。（圖／路透）

美國一直反對德國透過「北溪2號」牏入天然氣，稱這是俄羅斯地緣戰略「武器」。俄羅則反駁，美方阻撓此一項目，意在排擠俄國在歐洲能源市場的佔比，企圖向歐洲高價兜售美國產天然氣。

另一方面，據俄羅斯「衛星通訊社」報導，當地時間22日，烏克蘭東部頓內茨克和盧甘斯克兩個共和國已通過了跟俄羅斯的「友好合作互助條約」。

國際社會對俄烏局勢深表關切，聯合國秘書長古特雷斯呼籲各方優先開展外交活動，和平解決烏東部問題。

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