美軍進入3級戰備警戒！歷史上僅3次紀錄　空軍可在15分鐘內動員

▲美軍第52空降師準備從北卡州布雷格堡（Fort Bragg）前往波蘭。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯21日宣布承認烏克蘭東部2親俄地區獨立，並派軍隊進入維和，西方國家也認為這是莫斯科替入侵烏克蘭找藉口，紛紛給予強烈回應。根據外媒報導，美軍防禦準備狀態（Defcon）警報系統，已經將評估等級調為3級，歷史上僅有3次達到3級警戒，分別是1973年的以阿戰爭、1976年板門店事件與2001年的911恐怖攻擊事件。

美軍防禦準備狀態（defense readiness condition，Defcon）是美國國家防禦等級的衡量方式，根據ABC旗下KTBS報導，隨著烏俄邊境局勢升級，目前巴克斯代爾空軍基地（Barksdale Air Force base）的Defcon等級已提升到3，相當於空軍可在15分鐘內動員，戰備水平高於正常戰備。

▲美軍防禦準備狀態升至3級。（圖／翻攝自Defcon官網）



Defcon等級可分為5級，一般承平時期為等級5，依照防禦準備條件逐漸遞減，最高等的1級代表極可能爆發核戰或核戰已經發生，目前尚未出現過。歷史上曾經出現過3次等級3，分別是1973年的以阿戰爭、1976年板門店事件與2001年的911恐怖攻擊事件。

另外曾有2次升級至等級2，意即所有軍隊能在6小時內進行部署和調動，分別是1962年的古巴飛彈危機，以及1991年的波灣戰爭。而冷戰時期的美軍大多維持在等級4的狀態。

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