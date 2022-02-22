　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍進入3級戰備警戒！歷史上僅3次紀錄　空軍可在15分鐘內動員

▲美軍第52空降師準備從北卡州布雷格堡（Fort Bragg）前往波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍第52空降師準備從北卡州布雷格堡（Fort Bragg）前往波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯21日宣布承認烏克蘭東部2親俄地區獨立，並派軍隊進入維和，西方國家也認為這是莫斯科替入侵烏克蘭找藉口，紛紛給予強烈回應。根據外媒報導，美軍防禦準備狀態（Defcon）警報系統，已經將評估等級調為3級，歷史上僅有3次達到3級警戒，分別是1973年的以阿戰爭、1976年板門店事件與2001年的911恐怖攻擊事件。

美軍防禦準備狀態（defense readiness condition，Defcon）是美國國家防禦等級的衡量方式，根據ABC旗下KTBS報導，隨著烏俄邊境局勢升級，目前巴克斯代爾空軍基地（Barksdale Air Force base）的Defcon等級已提升到3，相當於空軍可在15分鐘內動員，戰備水平高於正常戰備。

▲▼美軍防禦準備狀態升至3級。（圖／翻攝自Defcon官網）

▲美軍防禦準備狀態升至3級。（圖／翻攝自Defcon官網）

Defcon等級可分為5級，一般承平時期為等級5，依照防禦準備條件逐漸遞減，最高等的1級代表極可能爆發核戰或核戰已經發生，目前尚未出現過。歷史上曾經出現過3次等級3，分別是1973年的以阿戰爭、1976年板門店事件與2001年的911恐怖攻擊事件。

另外曾有2次升級至等級2，意即所有軍隊能在6小時內進行部署和調動，分別是1962年的古巴飛彈危機，以及1991年的波灣戰爭。而冷戰時期的美軍大多維持在等級4的狀態。

►烏克蘭遭砲擊「士兵又增2死」　控親俄份子狂違停火協議84次
►美嗆俄羅斯胡扯！派兵烏東「不是維和」　只為捏造侵烏戰事藉口
►俄羅斯軍力狠甩烏克蘭！一張表看懂烏俄國防差距　艦艇數18倍輾壓

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
美女選秀歌手病逝　享年31歲
好市多傳說！他曝「這款神物」　女兒小6用到結婚變嫁妝
快訊／帽T殺手轟死新店爸　共犯抓到了
烏俄衝突升溫！烏克蘭總統：考慮和俄羅斯斷交
鋼琴女神洩「真實三圍」！　一拉褲頭萬網暴動
最辣國文老師轟陳學聖「丟臉老人」　買不到蛋是人品問題
美軍進入3級戰備警戒！空軍15分鐘內可出動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國停止批准「北溪2號」天然氣管線　反制俄羅斯對烏行動

「西方騙了我們！」　普丁出兵烏東內幕曝光

一次看懂「頓內次克、盧甘斯克」現況　普丁為什麼承認2小國獨立

烏克蘭考慮「和俄羅斯斷交」！總統澤倫斯基：正檢視2國外交關係

文在寅針對俄烏衝突表態！尊重烏克蘭領土主權　對譴責俄國態度保留

美軍進入3級戰備警戒！歷史上僅3次紀錄　空軍可在15分鐘內動員

結婚1天就離婚！老公拒絕同床不碰她　人妻驚覺「尪愛的是男人」

普丁為何要承認烏東2小國獨立？外媒曝原因：將有正當理由出兵

烏克蘭遭砲擊「士兵又增2死」　控親俄份子狂違停火協議84次

她遭「鹽酸灑臉」害毀容！臉被腐蝕可見頭骨　竟是多年好友下狠手

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

德國停止批准「北溪2號」天然氣管線　反制俄羅斯對烏行動

「西方騙了我們！」　普丁出兵烏東內幕曝光

一次看懂「頓內次克、盧甘斯克」現況　普丁為什麼承認2小國獨立

烏克蘭考慮「和俄羅斯斷交」！總統澤倫斯基：正檢視2國外交關係

文在寅針對俄烏衝突表態！尊重烏克蘭領土主權　對譴責俄國態度保留

美軍進入3級戰備警戒！歷史上僅3次紀錄　空軍可在15分鐘內動員

結婚1天就離婚！老公拒絕同床不碰她　人妻驚覺「尪愛的是男人」

普丁為何要承認烏東2小國獨立？外媒曝原因：將有正當理由出兵

烏克蘭遭砲擊「士兵又增2死」　控親俄份子狂違停火協議84次

她遭「鹽酸灑臉」害毀容！臉被腐蝕可見頭骨　竟是多年好友下狠手

癌細胞「擴散肝、肺、脊」堅持參賽！美女選秀歌手病逝　享年31歲

德國停止批准「北溪2號」天然氣管線　反制俄羅斯對烏行動

國人對國際旅行的回憶　中華航空見證台灣航空歷史軌跡

IKEA爆紅冬天神器「靠枕棉被」開箱！加碼平替款只要一半價錢

炎亞綸再接Live節目主持棒　認了「沒想到一個人能辦到」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

陳江和發明小遊戲！短打拿紅包　江坤宇開獎差點「涼去」

「西方騙了我們！」　普丁出兵烏東內幕曝光

「航空業的潮牌」星宇航空　打造高質感飛行體驗

長榮子公司公告發放股利　法人估航海王每股配息上看20元

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

俄軍壓境　前線居民收行李準備逃命

普丁承認烏東2區獨立：烏克蘭是俄創的

英國：俄已經展開入侵烏克蘭行動

普丁剛承認　烏東街頭驚見坦克

奪命手扶梯！阿公抱3歲孫女一轉身從5樓墜下

普丁：烏克蘭是俄不可分割的一部分

親戚來玩害死112條錦鯉！　1致命動作害的

普丁：美國、北約無恥把烏克蘭變戰場

正妹警穿開衩泳裝遭酸民霸凌　她拒道歉回嗆

俄軍力狠甩烏克蘭　1表看懂烏俄國防差距

男被4公尺巨鱷攻擊　活吞畫面曝光

美軍進入3級戰備警戒　空軍15分鐘內動員

普丁承認「烏東2分離共和國」獨立地位　下令進軍烏克蘭東部

更多熱門

相關新聞

幕後／北京藉烏俄強化認知戰手法曝　國安高層分析「台灣3不同」

幕後／北京藉烏俄強化認知戰手法曝　國安高層分析「台灣3不同」

俄羅斯總統普丁21日決定承認烏克蘭東部兩個分離共和國「盧甘斯克人民共和國（LPR）」及「頓內茨克人民共和國（DPR）」的獨立地位。對此，我國安高層提醒，中國強化認知戰目的，是操弄烏克蘭訊息分化台美關係，他也進一步分析烏克蘭局勢與台海局勢，有「三個不同」，分別為：地緣戰略截然不同、地理環境截然不同，以及國際供應鏈重要性不同。

烏克蘭遭夜間砲擊「士兵又增2死」

烏克蘭遭夜間砲擊「士兵又增2死」

俄軍進駐烏東「維和」　美怒嗆胡扯

俄軍進駐烏東「維和」　美怒嗆胡扯

陸外交部未鬆口「承認烏東兩共和國」 駐烏使館持續提供領事保護協助

陸外交部未鬆口「承認烏東兩共和國」 駐烏使館持續提供領事保護協助

英國：俄已經展開入侵烏克蘭行動

英國：俄已經展開入侵烏克蘭行動

關鍵字：

烏俄衝突烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武美軍北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面