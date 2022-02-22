烏克蘭考慮「和俄羅斯斷交」！總統澤倫斯基：正檢視2國外交關係

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離地區獨立地位，派遣部隊進駐執行「維和任務」，此宣示代表著俄烏衝突全面升級。烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，目前已考慮和俄羅斯斷交的可能性。

根據《路透社》報導，普丁21日正式承認烏東分裂地區的盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓內茨克人民共和國（DPR）為2個獨立共和國，並且簽署31項內容、為期10年的條約，為了維持當地和平，雙方皆有權利在彼此領土建立軍事基地，這也讓莫斯科有理由出兵於烏克蘭周圍。

▲普丁簽署協議承認頓內茨克人民共和國（Donetsk People`s Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People`s Republic）獨立。（圖／路透）

為此，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）22日凌晨發表演說指出，烏克蘭希望透過外交途徑解決危機，也準備好長期堅持下去，「我們致力於和平外交道路，我們將遵循這條道路，也只會走這條路。」他強調，「但我們是在自己的土地上，我們不怕任何事和任何人，我們不欠任何人，也不會把東西讓給任何人。」

澤倫斯基指出，目前正檢視、研究兩國外交關係。他稍早也呼籲俄羅斯、德國和法國的領導人召開緊急峰會，並敦促盟友們對俄羅斯採取行動，「我們期待看到合作夥伴採取明確和有效的支持措施，重要的是看清誰是我們真正的朋友和伙伴，誰只會繼續用言語恐嚇俄羅斯。」

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