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北海道暴風雪！新千歲機場「積雪114公分」創紀錄　航班全部取消

▲▼北海道降下氣象觀測史以來最深積雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道降下氣象觀測史以來最深積雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本近來受到急速發展的低氣壓影響，在強烈寒流侵襲下，在包括北海道、東北地方、北陸地方帶來嚴重的暴風雪，導致航班、鐵路班次大亂，其中北海道多地積雪量創下新高紀錄，新千歲機場測得積雪深度達114公分，是觀測史上最大降雪量，目前因除雪工作而關閉跑道，暫停所有航班起降。

根據《日本放送協會》（NHK），日本氣象廳發佈截至今（22）日上午11時的北海道12個小時以內降雪量，其中豐浦町大岸為43公分、新千歲機場為38公分；至於積雪深度，豐浦町大岸高達145公分、新千歲機場則是114公分，創下氣象觀測史上的最高紀錄。

報導指出，新千歲機場受大雪影響，2條機場跑道已經關閉，往返北海道的202個航班被延後或取消，包括日本航空44個連接新千歲與東京羽田、大阪等航班、16個往返岡多、函館、女滿別的航班，以及全日空57個連接新千歲與羽田、大阪之間的航班等，目前仍無法預料機場從何時起可以恢復班次營運。

此外，受到嚴重積雪等影響，截至22日上午11時，JR北海道公司從札幌出發的電車全數停開；石川縣也有多個班次的列車因嚴重降雪而誤點，其他還有多件汽車打滑的事故，目前已至少3人輕傷。

日本氣象廳預估，北海道這場大雪還會持續到22日晚間，北陸地區、新潟縣則持續至明（23）日。

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