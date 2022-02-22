抗寒！暖房機3天熱賣逾2千台　東森購物網業績暴增3倍

▲寒流發威，保暖用品需求激增，帶動電暖器等抗寒家電熱賣。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

寒流發威，全台氣溫驟降，讓保暖商機大爆發，東森購物網觀察，這波寒流帶動保暖用品需求激增，銷售大幅成長5倍，同時帶動整體業績成長3倍。進一步分析，從上周六氣溫急凍，又連日陰雨綿綿，為了抵抗濕冷，帶動除濕機、電暖器銷量暴增5倍，統計2/18～2/20短短三天，TAIGA北歐天使瞬熱暖房機就賣超過2000台，各大品牌除濕機也銷售逾1500台。

除了抗寒家電，保暖被類、暖暖包買氣也都較平日成長約3～4倍，如發熱被類、保暖拖鞋、地毯等銷量皆明顯提升，其中以「小白兔暖暖包」、「遠紅外線被毯」銷量最高，而流行外套與發熱衣近一週的買氣業績也較平日多2倍。另外，天寒地凍，喝碗熱騰騰的湯品最舒服，帶動火鍋湯底、沖泡飲品等暖胃食品買氣均較上周成長2倍。

▲天冷抗寒，保暖專區滿額再享回饋。（圖／東森購物網提供）

不過連日濕冷還沒完，23日又有另一波冷氣團南下，東森購物網提出保暖對策，精選電暖器、電暖爐、電熱毛毯等多款品牌抗寒家電，即日起到2月底止破盤下殺79折起，保暖專區滿額可獲得500禮物卡，指定商品最高送1000東森幣，首推日立、國際牌Panasonic除濕機，買再送電暖氣； 冷暖氣機則有早鳥特價回饋無上限，登記送最高10%禮物卡，2/25～2/28連假再加碼5%禮物卡； 熱銷的「北方」電暖器、電熱毯、泡腳機，暖心價最高再送禮物卡10%，優惠僅限2/22～24三天。

保暖小物方面，東森購物網推出小林製藥桐灰手握式暖暖包30片限時特價399元；卓瑩奈米遠紅外線醫療用護頸脖圍，2件特惠1680元；超大時尚水晶絨保暖地毯140x200cm活動價789元，DESMOND岱思夢防靜電保暖雙面法蘭絨暖暖被，買1送1活動價只要899元。由林美秀、吳淡如代言的石墨烯塑崩褲，去年推出後熱賣引起話題，帶動後續推出的石墨烯超導被銷售，在這波寒流中買氣暴增，站上也祭出9900元活動價回饋。

▲開學季筆電需求量大增，因應外宿學生族的需求，東森購物網推出多項3C商品及小家電優惠。（圖／東森購物網提供）

除了保暖商機，上周起各大專院校陸續開學，外宿族紛紛回歸租屋處，東森購物網統計，外宿熱賣家電除了小家電、料理電器受歡迎，近來家電視聽娛樂買氣也有增加，顯示大學生也重視課後居家娛樂。因應外宿學生族的需求，東森購物推出多項3C及小家電優優惠，像是超夯的韓風奶茶色大同電鍋、5機合1的鍋寶健康氣炸烤箱，以及Kolin歌林3.5KG觸控直立式洗衣機最低價3990元，43吋SONY 聯網TV/優派微投免萬元、OVO無框電視 K2 智慧投影機只要22980元，再回饋1000東森幣並加碼5%禮物卡，很適合租屋學生入手。