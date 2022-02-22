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社會 社會焦點 保障人權

寒流急凍3天！全國800人不適送醫急救　逾百人猝死最年輕31歲

▲▼寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降。（圖／記者周宸亘攝）

▲受到寒流與華南雲雨區持續影響，全台氣溫急凍，但也疑似因而傳出不少非創傷救護案例。（圖／示意圖，與本案無關／記者周宸亘攝）

記者陳韻如、林冠吟／整理報導

受到寒流跟華南雲雨區持續影響，全台急凍，北部地區更已連許多日又濕又冷，台中大甲21日上午更出現7.9度低溫，民眾務必慎防低溫，但氣溫驟然降低，全國各地也傳出不少憾事。《東森新媒體ETtoday》根據各地消防局資料整理，自19日開始至今，全國出現超過800起非創傷性送醫，其中包含了猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）的案件累計更已超過百餘人，至於原因是否與天冷因素有關，仍有待進一步釐清。

▲▼0222全台雨量。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲受到華南雲雨區影響，北台灣雨勢較大。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

北北基地區

台北市

北市消防局表示，19日至22日，累計共有14件OHCA案件。

新北市

新北消防局表示，19日至22日，累計共有4件OHCA案件，分別為38歲男性、44歲女性、49歲男性、57歲男子。

基隆市

基隆消防局表示，19日中午12時至22日上午8時，累計共有2件OHCA案件。

桃竹苗地區

桃園市

桃園消防局表示，截自22日，接獲3件內科案件，其中57歲男性、77歲男性搶救無效身亡，55歲女性則是搶救後恢復呼吸心跳。

新竹縣

竹縣消防局表示，自19日起至今共有8件OHCA案件。

新竹市

竹市消防局表示，目前未接獲相關案例。

苗栗縣

苗栗縣消防局統計，自19日零時至22日上午9時，共有急病救護93件，其中OHCA人數累計15件。

中彰投地區

台中市

台中市消防局表示，19日上午8時22日上午8時，接獲1件寒流路倒非創傷OHCA案件，1名男性於潭子區一處公園內被發現明顯死亡。

彰化縣

彰化縣消防局表示，19日上午8時至22日上午8時接獲緊急救護156件，其中有11人OHCA，分別是北斗鎮60歲、87歲男性、大村鄉84歲男性、溪州鄉83歲女性、員林市96歲女性、彰化市56歲、77歲、61歲男性、埔鹽鄉55歲男性、鹿港鎮80歲男性及芳苑鄉40歲男子。

南投縣

南投縣消防局表示，19日上午8時至22日上午8時，累計共9件非創傷OHCA案件。

雲嘉南地區

雲林縣

雲林縣消防局表示，19日上午8時至22日上午8時，累計已有7人OHCA，其中一名口湖鄉31歲的許姓男子，被人發現時已明顯死亡多時。

嘉義縣

嘉義縣消防局表示，19日中午12時至22日上午8時，累計已有11人OHCA。

嘉義市

嘉義市消防局表示，19日中午12時至21日上午8時，急病救護案件29件，其中有4件OHCA。

台南市

台南消防局表示，目前未接獲相關案例。

高屏地區

高雄市

高雄市消防局表示，20日0時至21日8時共250件急病救護、非創傷OHCA案件共25件。

屏東縣

屏東消防局表示，20日上午8時至22日上午8時，累計共有13人OHCA。

宜花東地區

宜蘭縣

宜蘭縣消防局表示，19日上午8點到今天上午，已有24件非創傷（天氣驟冷）送醫，其中包括4件OHCA（3人搶救無效、1人恢復心跳，為冬山鄉82歲女性）。

花蓮縣

花蓮消防局表示，19日凌晨至20日共接獲3起內科OHCA案。

台東縣

台東消防局表示，19日凌晨至22日，累計共接獲5起OHCA案件。

外島地區

澎湖縣

澎湖消防局表示，19日16時至2月22日10時期間，消防局受理非創傷救護共計21件，送醫人數20人，其中OHCA救護4件，送醫人數3人，1人未送醫。

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