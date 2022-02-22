寒流凍死遊民「不到1小時送來3件」　接體員曝：手上像握著什麼

▲遊民撐不過寒流，凍死街頭。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

今年最強寒流發威，全台氣溫急速下降，截至昨日上午11時，全台出現超過800起非創傷性送醫，其中包含了猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）的案件超過50人以上，死因是否與天冷有關仍待釐清，作家兼殯儀館接體員「大師兄」感慨，每年寒流時刻就會有許多遊民凍死街頭，「不到一個小時，又送來三件」。

PTT媽佛版紅人、殯葬業作家「BigBrother大師兄」在粉專發文，昨日順道訪友時，沿途看到了三台警車跟法醫的座車，朋友見到揶揄「我才想說今天為什麼那麼多件要解剖，原來是你這個小衰鬼來了！」大師兄摸了摸鼻子後笑稱，「想不到當年冰庫業績王的我，在火葬場一陣子後，還是那麼旺」。

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他邊聊天邊幫忙，看見抬去相驗的第一具遺體，「全身縮著，手上好像在握著什麼一樣」，他問好友這如此奇特的造型是怎麼回事，好友白了他一眼並表示「你忘記當年你在冰庫冬天的最大業績嗎？公園裡的遊民呀！」大師兄仔細一看，「果然有點熟悉的感覺，兩隻手應該是在拉棉被，睡夢中凍死的」。

▲天冷又下雨，民眾出門包緊緊。（示意圖／記者屠惠剛攝）

隨後，大師兄問「家屬沒來唷」，好友指了外面，表示家屬有來，但是不想看，認完就聯合奠祭了，看見這景象他感慨，「如此熟悉的故事，過了一年多，還是一樣的上演，隨後我們繼續聊著天，不到一個小時，又送來三件，唉，其實還是跟以前一樣，一到冬天，業績總是那麼好」，最後提醒大家，天冷要注意保暖。

貼文曝光後，網友們心有戚戚焉，「這幾天真的是遊民最怕的天氣，希望早點結束溼冷的天氣」、「這種天氣救護車也很旺」、「光在家都覺得好冷了，更何況遊民」、「有心血管疾病的大大。注意保暖。早起先手腳先動一動。再慢慢側身起床」、「這天氣真的冷到心發寒，大師兄還是趕快回家抱女兒取暖」。