　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流凍死遊民「不到1小時送來3件」　接體員曝：手上像握著什麼

▲▼街友,遊民,流浪漢,無家可歸（圖／記者季相儒攝）

▲遊民撐不過寒流，凍死街頭。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

今年最強寒流發威，全台氣溫急速下降，截至昨日上午11時，全台出現超過800起非創傷性送醫，其中包含了猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）的案件超過50人以上，死因是否與天冷有關仍待釐清，作家兼殯儀館接體員「大師兄」感慨，每年寒流時刻就會有許多遊民凍死街頭，「不到一個小時，又送來三件」。

PTT媽佛版紅人、殯葬業作家「BigBrother大師兄」在粉專發文，昨日順道訪友時，沿途看到了三台警車跟法醫的座車，朋友見到揶揄「我才想說今天為什麼那麼多件要解剖，原來是你這個小衰鬼來了！」大師兄摸了摸鼻子後笑稱，「想不到當年冰庫業績王的我，在火葬場一陣子後，還是那麼旺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他邊聊天邊幫忙，看見抬去相驗的第一具遺體，「全身縮著，手上好像在握著什麼一樣」，他問好友這如此奇特的造型是怎麼回事，好友白了他一眼並表示「你忘記當年你在冰庫冬天的最大業績嗎？公園裡的遊民呀！」大師兄仔細一看，「果然有點熟悉的感覺，兩隻手應該是在拉棉被，睡夢中凍死的」。

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲天冷又下雨，民眾出門包緊緊。（示意圖／記者屠惠剛攝）

隨後，大師兄問「家屬沒來唷」，好友指了外面，表示家屬有來，但是不想看，認完就聯合奠祭了，看見這景象他感慨，「如此熟悉的故事，過了一年多，還是一樣的上演，隨後我們繼續聊著天，不到一個小時，又送來三件，唉，其實還是跟以前一樣，一到冬天，業績總是那麼好」，最後提醒大家，天冷要注意保暖。

貼文曝光後，網友們心有戚戚焉，「這幾天真的是遊民最怕的天氣，希望早點結束溼冷的天氣」、「這種天氣救護車也很旺」、「光在家都覺得好冷了，更何況遊民」、「有心血管疾病的大大。注意保暖。早起先手腳先動一動。再慢慢側身起床」、「這天氣真的冷到心發寒，大師兄還是趕快回家抱女兒取暖」。

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
寒流急凍！全台逾百人猝死　最年輕31歲
「不到1小時送來3件凍死」　接體員曝：像在握著什麼
陸網嗆台主播：「俄」這樣唸太難聽！　她一查教育部傻了
快訊／國巨員工吃飯唱歌染疫　2106人採檢出爐
遺孀感應「海董想開車」　2千萬勞斯萊斯魅影現身靈堂
快訊／吳慷仁「亞東醫院拍新戲」惹議　指揮中心回應了
中正預校爆醜聞！1500賣榮譽假　5學生花錢爽
快訊／新北確診分佈「三重、蘆洲、新店」　Ct值最低15.25

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初戀遇軟爛渣男！要女方「有車有房」才結婚　她怒：是要入贅？

提離職「主管慰留3次」被打動　殘酷內幕曝光！她傻眼：是套路

快訊／1家10口第5人確診！台南擴大採檢112人　結果出爐

Netflix迅速崛起　短短6年站穩全球市場

科學家新發現！宇宙最龐大星系「比銀河系大百餘倍」

寒流凍死遊民「不到1小時送來3件」　接體員曝：手上像握著什麼

LIVE／台南本土+1！1家10口第5人確診　黃偉哲記者會最新說明

快訊／國巨楠梓廠員工北上吃飯唱歌染疫　2106人採檢結果出爐

BL劇開先鋒！　LINE TV台灣執行長陳立人：無畏挑戰

傳菲律賓不認我國疫苗證明　陳時中：雙方要互惠承認

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

初戀遇軟爛渣男！要女方「有車有房」才結婚　她怒：是要入贅？

提離職「主管慰留3次」被打動　殘酷內幕曝光！她傻眼：是套路

快訊／1家10口第5人確診！台南擴大採檢112人　結果出爐

Netflix迅速崛起　短短6年站穩全球市場

科學家新發現！宇宙最龐大星系「比銀河系大百餘倍」

寒流凍死遊民「不到1小時送來3件」　接體員曝：手上像握著什麼

LIVE／台南本土+1！1家10口第5人確診　黃偉哲記者會最新說明

快訊／國巨楠梓廠員工北上吃飯唱歌染疫　2106人採檢結果出爐

BL劇開先鋒！　LINE TV台灣執行長陳立人：無畏挑戰

傳菲律賓不認我國疫苗證明　陳時中：雙方要互惠承認

統一獅熱身賽首戰富邦　胡金龍首次打前東家成焦點

林姿妙官邸40天內遭2次搜索　國民黨：別讓司法淪為選舉工具！

兄弟自辦熱身賽出爐！詹子賢復原神速有望跟上

田中將大首次熱身賽絕好調　先發3局無失分、最快145公里

初戀遇軟爛渣男！要女方「有車有房」才結婚　她怒：是要入贅？

怕電費爆了！2口過來人曝「1期才200多塊」激推1電器：都開著睡

國中教練幫籃球員按摩卻亂摸下體！　學生隱忍15年才揭發獸行

經典小鎮再升級　新化嘉南大圳水綠廊道景觀工程即將啟動

寶寶喝飽奶躺著玩玩具　雞婆貓衝向前「小手狂揮示範」：會不會啦

網友大推8款生活好物！尤其是「安眠神器」女生用過就回不去

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

北北基7縣市大雨！明起「新冷氣團」濕凍10℃

下雨衣服乾不了？「4個快速烘衣法」達人最推

快訊／本土+5「分佈南北2縣市」、另增39例境外

童仲彥曝喜訊！　三婚娶「小15歲女友」

老高被超越？網點名1位YouTuber深度贏了

台灣人擇偶條件調查！僅1族群求「房事和諧」

媽「想要就買」花成月光族　父退休金全在她手網嘆：無解

更多熱門

相關新聞

暖房機3天熱賣逾2千台　網購業績暴增3倍

暖房機3天熱賣逾2千台　網購業績暴增3倍

寒流發威，全台氣溫驟降，讓保暖商機大爆發，東森購物網觀察，這波寒流帶動保暖用品需求激增，銷售大幅成長5倍，同時帶動整體業績成長3倍。進一步分析，從上周六氣溫急凍，又連日陰雨綿綿，為了抵抗濕冷，帶動除濕機、電暖器銷量暴增5倍，統計2/18～2/20短短三天，TAIGA北歐天使瞬熱暖房機就賣超過2000台，各大品牌除濕機也銷售逾1500台。

寒流急凍3天　全國逾百人猝死最年輕31歲

寒流急凍3天　全國逾百人猝死最年輕31歲

冷到想手滑裝浴缸！網勸別衝動「先看1處」

冷到想手滑裝浴缸！網勸別衝動「先看1處」

壽山動物園上演《冬季戀歌》　狐獴抱抱取暖

壽山動物園上演《冬季戀歌》　狐獴抱抱取暖

怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了

怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了

關鍵字：

寒流遊民接體員BigBrother大師兄

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面