深入偏鄉個案發掘　台東輔具中心送愛心

▲台東輔具中心除提供9個輔具據點及每年2次巡迴服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

根據台東縣政府統計，截至去年縣內身心障礙總人口為16644人，身障人口比為7.8%，是全國第2高，但台東地形狹長，南北距離達176公里，考量身心障礙者及高齡長者需求，台東輔具中心除提供9個輔具據點及每年2次巡迴服務，另配置2名社工人員，主動發掘個案，深入偏鄉地區提供輔具服務，期望達到資源整合與平等，讓長者也能得到最好照顧。

台東縣長饒慶鈴表示，輔具對於身心障礙者生活、外出、參與社會活動非常重要，近年來進行輔具申請流程簡化，積極推動「代償墊付」機制，使民眾取得輔具更加便利，同時不斷擴充台東輔具中心服務項目，建立一站式整合服務機制。

台東縣府社會處長陳淑蘭指出，居住在長濱鄉的陳老太太，有中風病史，又因長年洗腎造成身體虛弱，平時僅和高齡72歲的丈夫共同生活。輔具中心社工探訪後發現，陳老太太雙足乏力，只能坐在浴室地板上洗澡，有滑倒風險，雖可申請沐浴椅補助，但因居住在偏遠地區，缺乏交通工具，外出採購困難，加上自費額等問題，遲遲無法取得沐浴椅。

輔具中心社工將民眾捐贈的沐浴椅，經過紫外線和液態二氧化氯清潔消毒，並由維修技師檢查後，轉贈給陳老太太使用，陳老太太收到後相當欣喜，直呼「輔具中心揪感心」！

社會處說明，為提升轄內身心障礙者及高齡長者生活品質，臺東縣輔具暨生活重建中心深入偏鄉地區進行服務，探訪有輔具需求且經濟弱勢之家庭，媒合二手輔具供長輩使用。