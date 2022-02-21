台東環教繪本親子創作坊　3月18日報名截止

▲為推廣多元環境教育，台東縣環境保護局將在19日下午13點20分於台東女中美術教室舉辦「環境教育親子繪本創作坊」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣多元環境教育，台東縣環境保護局將在19日下午13點20分於台東女中美術教室舉辦「環境教育親子繪本創作坊」，讓參與民眾了解環境教育意涵及繪本技法創作。活動需透過網路線上報名(https://reurl.cc/ZrZRDV)，即日起受理報名至3月18日17點截止，活動限額30名，全程免費，歡迎縣民一同來參與，展現在地的藝文軟實力，將友善環境種子散播至社會每一個角落。

台東縣政府表示，為使縣府施政方針與聯合國永續發展目標(SDGs)緊密扣合，台東縣推動各項行動策略，致力打造宜居永續城市。其中，環境教育繪本是推動SDG4優質教育及SGD11永續鄉鎮的重要力量，期待透過親子共同創作，將環境知識化為生動有趣的圖像故事，讓閱讀者如身歷其境般，快速縮短與環境的距離，從中提升孩童的環境素養。

環保局說明，歷年繪本創作徵選分為學校組、社會組，各組徵選1名特優、2名優等、2名甲等，及若干名佳作，得獎作品將代表參加全國繪本嘉年華會，去年台東代表作品更以高票一舉奪下人氣獎第2名的殊榮。此外，作品亦將出版成冊，作為推廣教材，再經由電子書平台的曝光，讓繪本的影響力如漣漪般擴張，啟發全民以環境保護為己任，共同展望永續未來。

環保局呼籲對繪本創作有興趣的民眾，可直接報名環境教育親子繪本創作坊，彼此切磋創意，再進一步參與環教繪本徵選。期許透過活動的舉辦，激發在地的創作風氣，營造善待環境的學習氛圍，達成宣導永續在地的正面效益。