　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東環教繪本親子創作坊　3月18日報名截止

▲為推廣多元環境教育，台東縣環境保護局將在19日下午13點20分於台東女中美術教室舉辦「環境教育親子繪本創作坊」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲為推廣多元環境教育，台東縣環境保護局將在19日下午13點20分於台東女中美術教室舉辦「環境教育親子繪本創作坊」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣多元環境教育，台東縣環境保護局將在19日下午13點20分於台東女中美術教室舉辦「環境教育親子繪本創作坊」，讓參與民眾了解環境教育意涵及繪本技法創作。活動需透過網路線上報名(https://reurl.cc/ZrZRDV)，即日起受理報名至3月18日17點截止，活動限額30名，全程免費，歡迎縣民一同來參與，展現在地的藝文軟實力，將友善環境種子散播至社會每一個角落。

台東縣政府表示，為使縣府施政方針與聯合國永續發展目標(SDGs)緊密扣合，台東縣推動各項行動策略，致力打造宜居永續城市。其中，環境教育繪本是推動SDG4優質教育及SGD11永續鄉鎮的重要力量，期待透過親子共同創作，將環境知識化為生動有趣的圖像故事，讓閱讀者如身歷其境般，快速縮短與環境的距離，從中提升孩童的環境素養。

環保局說明，歷年繪本創作徵選分為學校組、社會組，各組徵選1名特優、2名優等、2名甲等，及若干名佳作，得獎作品將代表參加全國繪本嘉年華會，去年台東代表作品更以高票一舉奪下人氣獎第2名的殊榮。此外，作品亦將出版成冊，作為推廣教材，再經由電子書平台的曝光，讓繪本的影響力如漣漪般擴張，啟發全民以環境保護為己任，共同展望永續未來。

環保局呼籲對繪本創作有興趣的民眾，可直接報名環境教育親子繪本創作坊，彼此切磋創意，再進一步參與環教繪本徵選。期許透過活動的舉辦，激發在地的創作風氣，營造善待環境的學習氛圍，達成宣導永續在地的正面效益。

ET快訊
賓士男國道飆211公里！　女乘客噴飛慘死
快訊／國巨楠梓廠全員「1431員工」　PCR結果出爐
老高被超越？　網點名1位「百萬YouTuber」：深度贏多了
忍不住會寫！台人最常用簡字「少了16筆」卻爆爭議
國中、國小也有！　「早自習、第8節」禁考試
2萬元轉錯帳戶！　他等3天訊息「被已讀不回」超抖
快訊／「我殺了媽媽」　桃園男拿枕頭悶殺臥床母

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

深入偏鄉個案發掘　台東輔具中心送愛心

不畏低溫風雨　賴惠員陪子弟兵蔡宗翰街頭拜票

急凍寒流發威　台東縣市長攜手送暖

用行動支持推銷優質農產品！　黃偉哲市長認購1200斤紅蔥頭為學童午餐加美味

台東環教繪本親子創作坊　3月18日報名截止

學族語還可以拿獎金　竹市府推族語認證獎勵金

南投縣國民運動中心有譜　縣議會舊址、草屯植物公園旁將各建一座

幫毛小孩抗寒流　宜蘭縣流浪動物中途之家「火力全開」

清貧逆境中的堅毅　斗六家商廖建凱奪平面設計全國銀牌

服務移工、弱勢勞工　台南勞政人員表現受肯定

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

公車司機暖助身障者上車！　「3次收放斜坡板」超耐心

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

深入偏鄉個案發掘　台東輔具中心送愛心

不畏低溫風雨　賴惠員陪子弟兵蔡宗翰街頭拜票

急凍寒流發威　台東縣市長攜手送暖

用行動支持推銷優質農產品！　黃偉哲市長認購1200斤紅蔥頭為學童午餐加美味

台東環教繪本親子創作坊　3月18日報名截止

學族語還可以拿獎金　竹市府推族語認證獎勵金

南投縣國民運動中心有譜　縣議會舊址、草屯植物公園旁將各建一座

幫毛小孩抗寒流　宜蘭縣流浪動物中途之家「火力全開」

清貧逆境中的堅毅　斗六家商廖建凱奪平面設計全國銀牌

服務移工、弱勢勞工　台南勞政人員表現受肯定

大陸助港興建方艙醫院　柯文哲：奇怪，香港的旅館應該很多啊？

曾滿街都是「檳榔西施去哪了？」　網揭暗黑內幕：不用出門就爽賺

安溥離婚後首露面認「出現追求者」　親曝婚變內幕：曾讓我很難堪

台中7少年洗車場拿球棒狂砸2名車！　背後「扯出顏正國」警方說話了

深入偏鄉個案發掘　台東輔具中心送愛心

不畏低溫風雨　賴惠員陪子弟兵蔡宗翰街頭拜票

美前國安顧問：俄恐拖延烏克蘭危機　美陷入「狼來了」處境

台股震盪收小黑　分析師：短線抗跌、長線難獨自逆勢創高

曾愷玹為詹朴重回幕前「扮性感特務」　布料少先喝薑湯保暖

台中港引水人落海不治　妻嘆「遇到了沒辦法」：他已經很小心了

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

地方熱門新聞

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

桃市長選戰　黃敬平黨中央曝有口袋人選

南消五大隊建置救災345

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司

移工抓魚失蹤　搜救人員尋獲遺體

2女大生迷路哭：有人教我走河床

虎頭蜂窩嚇壞民眾　動保處：結果是蟻窩

屏東市玉皇宮236車2/20遶境枋寮

3移工相約捉魚　1人卡溪中亡

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

強烈寒流侵襲七旬長者迷途凍僵路中

廖萬隆捐6千萬整修職校　扶弱學子創就業機會

南消第六大隊全方位守護台南

南投獨居翁住處昏迷　警消破門搶回一命

更多熱門

相關新聞

見女童年幼可欺5度性侵　台東男遭判8年7月

見女童年幼可欺5度性侵　台東男遭判8年7月

台東一名男子見鄰居幼女可欺，明知其為就讀國小低年級學童，竟對女童猥褻與性侵得逞至少5次，台東地院審理後，依強制猥褻與強制性侵等罪，判處男子有期徒刑3年2月至7年4月不等，應執行有期徒刑8年7月。

響應世界母語日　「語」眾不同有話要說

響應世界母語日　「語」眾不同有話要說

東縣政府與寶桑基金會共邀青少年看電影

東縣政府與寶桑基金會共邀青少年看電影

東縣中小學聯運登場　選手加強健康自主管理

東縣中小學聯運登場　選手加強健康自主管理

魏主安神父榮歸主懷　饒慶鈴：感謝神父為台東奉獻一生

魏主安神父榮歸主懷　饒慶鈴：感謝神父為台東奉獻一生

關鍵字：

繪本 創作 台東

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

限時7天！超商4大咖啡飲品買1送1

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

辣媽主播出事了！買野生動物A價差被查

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

一天喝多少水才會瘦？醫答案驚呆了　「這3時機喝」最關鍵

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

明道罵童星髒話！星媽800字「還原真相」道歉

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面