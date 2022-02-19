響應世界母語日　「語」眾不同有話要說

▲台東縣府文化處響應世界母語日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府文化處為呼應聯合國教科文組織（UNESCO），於世界母語日前夕在藝文中心舉辦「有話要說(台語)-親子組」、「小小說書人(台語、客語、原住民語)-PK秀」、「客語魔術秀」、「多元母語主題書展」等系列活動，吸引許多家庭親子一起報名參與。台東縣文化處長顏志光致詞時，呼籲大家尊重台灣本土語言的多樣性，並將母語融入日常生活。

活動主持人秀秀也響應世界母語日精神，全程用台語並時而穿插客語，展現正港台灣人的氣勢(酷邂)，小朋友說起母語口語流利並勇於搶答，像是活動單元之一以「真心的說-對不起」繪本，主持人用台語先把故事說一遍後，以繪本故事內容來命題，再由參賽者舉牌以台語搶答，用台語說出的方式來展現說母語的魅力，各組小朋友搶答回應問題的自信與一股勁，著實超乎想像。

在選繪本活動單元則是用自己的母語說故事，10組參賽者說故事PK秀，為了贏得競賽，各組隊伍不但拚創意、比行頭，話語中還用自己的母語話改編成更溫馨童趣的創意故事，逗笑全場觀賽者。

此次文化處配合教育部推動「現在開始-說我們的話」響應「世界母語日」活動，規劃「語眾不同的我-有話要說」母語推廣系列活動，促進母語融入日常生活，讓大小朋友對珍貴語言資產保護及長久保存有共識，進而營造多元友善的語言使用環境，鼓勵民眾多認識、多使用本土語言溝通交流。