台東縣政府與寶桑基金會共邀青少年看電影　體驗青春滋味

▲台東縣政府與寶桑基金會共邀青少年看電影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於19日攜手寶桑教育基金會共同邀請臺東縣青少年前往秀泰影城共同觀賞電影「我吃了那男孩一整年的早餐」，台東縣長饒慶鈴特別前往秀泰影城向大家致意，希望大家能夠放鬆心情，好好享受周末時光，也感謝寶桑基金會提供資源，一起幫助台東孩子成長。

這次電影欣賞分為上午11點30分及下午1點30分共2場舉辦，饒慶鈴、縣府社會處長陳淑蘭、寶桑基金會執行長陳世賢一同參與，饒慶鈴表示，她十分重視青少年福祉、並鼓勵青少年勇敢發聲，2年前邀請兒少代表擔任臺東縣兒童及少年福利與權益促進委員會之委員，積極參與並為青少年權益發聲，也讓縣府服務能更貼近兒少的需求和期待。

陳淑蘭指出，青春是打開了就闔不上的書，人生是踏上了就回不了頭的路，愛情是扔出了就收不回的賭注，青春，單純而美好。此次台東縣府與寶桑教育基金會共同舉辦「我吃了那男孩一整年的早餐」電影欣賞會，希望帶給臺東青少年美好的回憶，也要感謝一直陪伴在孩子身邊的各個社福團體、社工、老師與志工們。

社會處進一步說明，台東縣於去年4月成立青少年福利服務中心籌備處，希望成為提供縣內少年發展自我、正向學習的機會，培養關懷社會、探索未來人生。