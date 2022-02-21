　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

信函內容曝光！俄編列烏克蘭名單　軍事占領後就狙殺或送集中營

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）7日與法國總統馬克宏進行長達5個半小時的會談，並出席會後記者會。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

華盛頓郵報20日晚間取得一份信函內容指出，美國已告知聯合國，依據可靠情資，俄羅斯政府正在編列一份「烏克蘭名單」，一旦軍事占領行動結束，就要殺了這些人或把他們送進集中營。

文中提及，這份信函撰寫者是美國駐聯合國及其他瑞士日內瓦國際組織大使克羅克（Bathsheba Crocker），在20日晚間轉交給聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）。信函指出，俄羅斯入侵之後的計畫涉及酷刑、被失蹤以及廣泛的人類受難苦痛。

「美國近期獲得的訊息令人不安，俄羅斯計畫在入侵後，展開侵犯虐待人權的行為」，信函指，俄羅斯在過去的行動中，曾經做出針對性殺戮、綁架／強迫失蹤、不公正拘留以及使用酷刑，而這些動作如今很有可能被拿來用在針對反俄羅斯的人身上。

克羅克進一步說，俄軍目標包括流亡烏克蘭的俄羅斯及白俄羅斯異議人士、記者、反貪腐運動人士，以及宗教、少數民族等弱勢族群。

信函提到，可靠訊息顯示，「俄羅斯正在編列一份『烏克蘭人名單』，要在軍事占領行動結束後，進行狙殺行動或把這些人送進集中營」。此外，依據拜登政府掌握的情資，俄軍可能會使用致命措施鎮壓和平抗議活動。

俄羅斯駐華府大使館目前尚未對此做出回應。在此警告發出之前，美國政府認定俄羅斯已決定入侵烏克蘭，不過克里姆林宮始終否認入侵烏克蘭的計畫，指責美國及西方國家散布錯誤訊息，破壞區域穩定。

►衛星照曝俄軍新一輪部署！坦克驚見1字母　專家：完成開戰最後準備
►烏克蘭人妻士兵出動！嚴寒野地「舉槍戒備7hrs」　戰鬥訓練照曝光
►普丁霸氣撒錢！烏俄邊境5萬多人「湧入俄羅斯」　每人發1萬救助金

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
快訊／祈錦鈅道歉了！　手寫3點聲明
快訊／板橋民宅驚傳氣爆！　1女燒成焦屍
排隊搶買「限量鞋」爆衝突！　全台271雙完售炒賣價更驚人
超商「4大咖啡飲品」買1送1！　限時7天
陳喬恩男友街頭作畫「引警關切」！　錯愕急call友
《金魚妻》最好自己看！　老公邊看邊問人妻尷尬爆
陰莖凍爆！滑雪王子「-17°C衝刺30公里」痛到崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

英國女王和小賈斯汀同天確診　她死亡風險「高出340倍」

南韓總統候選人安哲秀重啟造勢！靠「新冠篩檢」拉民心　單一化破局

信函內容曝光！俄編列烏克蘭名單　軍事占領後就狙殺或送集中營

20車追撞！北海道暴風雪釀連環車禍　後方100車慘卡高速公路

戴耳機沒聽見「趴下」　9歲女童遭亂槍掃射「後腦中彈」爆頭慘死

自選5注「全簽同組號碼」中頭獎！他花120元抱回1.4億　網瘋朝聖

11歲女童遭10條惡犬啃咬爆血　鄰居救人嚇壞「頭皮被扯下見骨」

普丁霸氣撒錢！烏俄邊境5萬多人「湧入俄羅斯」　每人發1萬救助金

陰莖凍爆！滑雪王子「-17°C衝刺30公里」熱敷痛到崩潰：最糟比賽

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

俄羅斯亞庫次克「極冷」冬天！　生活在零下71度、白天僅3hr

繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

英國女王和小賈斯汀同天確診　她死亡風險「高出340倍」

南韓總統候選人安哲秀重啟造勢！靠「新冠篩檢」拉民心　單一化破局

信函內容曝光！俄編列烏克蘭名單　軍事占領後就狙殺或送集中營

20車追撞！北海道暴風雪釀連環車禍　後方100車慘卡高速公路

戴耳機沒聽見「趴下」　9歲女童遭亂槍掃射「後腦中彈」爆頭慘死

自選5注「全簽同組號碼」中頭獎！他花120元抱回1.4億　網瘋朝聖

11歲女童遭10條惡犬啃咬爆血　鄰居救人嚇壞「頭皮被扯下見骨」

普丁霸氣撒錢！烏俄邊境5萬多人「湧入俄羅斯」　每人發1萬救助金

陰莖凍爆！滑雪王子「-17°C衝刺30公里」熱敷痛到崩潰：最糟比賽

雄獅四代店進駐四大轉運站　千元旅遊金、現場報名享500元折扣

恭喜詹姆斯岡恩訂婚了！　交往7年女星甜曬「無名指超大鑽戒」

LIVE／本土疫情可控「邊境將鬆綁」　陳時中最新說明

打房加緊箍咒　他批「往死裡打」：政策與大環境相互矛盾

全球首發工具機展今日開展　蔡總統、蘇院長首度聯袂出席並觀展

繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦

桃園男開車忽快忽慢... 警攔查「一瓶米酒在身旁」　吹氣後慘了

快訊／祈錦鈅道歉了！手寫信提3聲明：以後我會盡全力避開謝和弦夫婦

限時3天！228連假「第2人1元」玩樂園　這2星座入園也只要350元

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

國際熱門新聞

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

即／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

Omicron入侵腸道　 學者揭6大隱形症狀

快訊／俄恐遭攻擊！　美大使館警告：公民應計畫離開

2歲兒凌晨狂哭！媽查監視器聽到詭異噓聲

烏克蘭人妻士兵出動　嚴寒野地舉槍

少女被陌生男子搭訕　下秒店員竟遞神秘字條

陰莖凍爆！他-17°C衝刺30km痛到崩潰

即／普丁告訴馬克宏：軍演完就撤軍

比6個0還容易被駭！「無腦密碼」第1名曝光

即／95歲英國女王新冠肺炎確診

親戚來玩害死112條錦鯉！　1致命動作害的

美媒：俄軍指揮官已接到命令進攻烏克蘭

蓬佩奧下周訪台！　晉見蔡總統日期曝

更多熱門

相關新聞

戴耳機沒聽見掃射　9歲女慘被爆頭

戴耳機沒聽見掃射　9歲女慘被爆頭

美國德州9歲女童阿琳(Arlene Alvarez)日前與家人搭車出遊，爸爸去提款時突然遭惡徒開槍掃射，由於她當時戴著耳機沒聽到爸媽叫她趴下，導致後腦中槍，送醫急救後仍不幸身亡。

烏東5萬人湧入俄羅斯　普丁：每人發1萬元

烏東5萬人湧入俄羅斯　普丁：每人發1萬元

烏克蘭人妻士兵出動　嚴寒野地舉槍

烏克蘭人妻士兵出動　嚴寒野地舉槍

拜登普丁同意舉行峰會　1條件曝光

拜登普丁同意舉行峰會　1條件曝光

快訊／俄恐遭攻擊！　美大使館警告：公民應計畫離開

快訊／俄恐遭攻擊！　美大使館警告：公民應計畫離開

關鍵字：

烏俄聯合國北美要聞Bathsheba CrockerMichelle Bachelet

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

雨下到何時？最新紫一片預報圖曝　這地區最可憐

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面