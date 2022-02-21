信函內容曝光！俄編列烏克蘭名單　軍事占領後就狙殺或送集中營

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

華盛頓郵報20日晚間取得一份信函內容指出，美國已告知聯合國，依據可靠情資，俄羅斯政府正在編列一份「烏克蘭名單」，一旦軍事占領行動結束，就要殺了這些人或把他們送進集中營。

文中提及，這份信函撰寫者是美國駐聯合國及其他瑞士日內瓦國際組織大使克羅克（Bathsheba Crocker），在20日晚間轉交給聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）。信函指出，俄羅斯入侵之後的計畫涉及酷刑、被失蹤以及廣泛的人類受難苦痛。

「美國近期獲得的訊息令人不安，俄羅斯計畫在入侵後，展開侵犯虐待人權的行為」，信函指，俄羅斯在過去的行動中，曾經做出針對性殺戮、綁架／強迫失蹤、不公正拘留以及使用酷刑，而這些動作如今很有可能被拿來用在針對反俄羅斯的人身上。

克羅克進一步說，俄軍目標包括流亡烏克蘭的俄羅斯及白俄羅斯異議人士、記者、反貪腐運動人士，以及宗教、少數民族等弱勢族群。

信函提到，可靠訊息顯示，「俄羅斯正在編列一份『烏克蘭人名單』，要在軍事占領行動結束後，進行狙殺行動或把這些人送進集中營」。此外，依據拜登政府掌握的情資，俄軍可能會使用致命措施鎮壓和平抗議活動。

俄羅斯駐華府大使館目前尚未對此做出回應。在此警告發出之前，美國政府認定俄羅斯已決定入侵烏克蘭，不過克里姆林宮始終否認入侵烏克蘭的計畫，指責美國及西方國家散布錯誤訊息，破壞區域穩定。

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