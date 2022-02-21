冬奧辦完了「普丁為何還沒出手？」　外媒曝他還在等3時機

▲俄國總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

華府多次表示，北京冬奧結束前，俄國可能全面進攻烏克蘭，但如今賽事落幕，莫斯科似乎還未出手。美國外交軍事記者卡普蘭（Fred Kaplan）投書雜誌Slate指出，普丁可能還在等待3大時機成熟，包括基輔強烈回應親俄份子的挑釁、美國提出更好的外交協議，或者北約發生內部分歧，甚至與烏克蘭分裂。

外界研判，普丁可能於20日發動攻擊，因為北京冬奧落幕後進攻，才不會搶走「好友」習近平的國際關注；他原定這天針對烏東親俄地區頓巴斯（Donbas）發表重大聲明，最後卻沒這麼做，反而是白俄國防部長證實，聯合軍演結束後，俄軍不按計畫返回基地，改為原地駐紮更長一段時間，而這裡鄰近烏克蘭西北邊境，距基輔僅161公里。

▲烏克蘭東部親俄份子自稱成立「盧甘斯克人民共和國」，武裝份子持槍戒備。（圖／路透）



頓巴斯親俄主義份子宣稱，為了回應「烏克蘭的攻擊」，他們才會砲擊政府軍隊陣地及人口稠密區；卻有現場記者表示，砲火只有單方向發射。卡普蘭推測，親俄分離主義份子試圖挑釁，激起烏克蘭回應，如此一來，普丁就能找到藉口，派遣坦克開進頓巴斯，甚至對基輔發動攻擊。

▲習近平與普丁在北京冬奧開幕典禮前會晤。（圖／路透）

卡普蘭還指出，普丁對北京信心動搖，可能正在拖延僵局，期待華府提出更好的外交協議。普丁4日與習近平會晤後相信，即使俄國遭西方嚴厲制裁，仍能獲得北京支持；但中國外交部長王毅19日卻在慕尼黑安全會議上表示，所有國家的主權及領土完整性都必須獲得尊重，其中包括烏克蘭。

與此同時，美國總統拜登、國務卿布林肯（Antony Blinken）堅稱，若莫斯科願意透過談判緩解局勢，一切都還來得及，布林肯也計畫24日會見俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。卡普蘭推測，這是否意味著，俄羅斯24日以後才會發動攻擊，或者這場會面只是一場計謀？

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）巡視烏俄邊境部隊。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）19日出席慕尼黑安全會議時，指責西方領袖2014年姑息俄國併吞克里米亞，才會釀成現在的危機，他也呼籲歐美立刻對莫斯科實施制裁，並讓烏克蘭加入北約。

卡普蘭認為，澤倫斯基顯然非常擔心，即使西方現在發聲力挺、提供武器支持，最終仍將出賣烏克蘭。但是，數任美國總統及西方領袖都表明，烏克蘭遠遠未達資格，一些官員甚至開始對澤倫斯基感到惱火。

因為在這場危機中，普丁提出安全保證，主要訴求就是北約承諾永遠不讓烏克蘭加入，並且停止東擴。雖然不論實際上或原則上，北約都不會僅因對手要求就改變門戶開放政策（open door policy），但他們也擔心，澤倫斯基一再堅持，只會加劇緊張局勢。

與此同時，普丁肯定樂見緊張局勢，因為他正在指望北約不團結、甚至與烏克蘭分裂，藉此在俄西邊境重獲影響力；他很可能正在等待這一幕上演，所以才會延遲決定入侵，且其政權在國內沒有威脅或阻力，俄軍在白俄境內想待多久就待多久，多的是時間慢慢耗。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》